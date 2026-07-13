경남교육청, 2029년까지 유·초·중·고 36곳 통폐합 추진

경남도교육청이 학령인구 감소 추세에 맞춰 오는 2029년까지 대대적인 학교 조직 효율화에 나선다.

13일 경남도교육청의 ‘2026년 적정규모학교 육성 추진 계획’에 따르면 2021년부터 2029년까지 통폐합을 확정 인정한 곳은 유치원 16개원, 초등학교 14개교, 중학교 5개교, 고등학교 1개교 등 총 36곳이다. 도교육청은 통폐합 대상인 36곳을 거점 학교로 흡수하거나 통합 신설하는 방식을 거쳐 총 23곳으로 재편한다.

소규모 학교 1개교를 인근 학교로 통합하는 초·중·고교와 달리, 유치원은 다수 원을 한꺼번에 통폐합하는 방식을 취한다. 통영에서는 올해 3월 두룡초, 통영초, 남포초 등 9개 초등학교 병설유치원을 두룡유치원 1곳으로 통합했다. 창원 마산월영초 병설유치원 역시 지난해와 올해에 걸쳐 교동초, 완월초 등 4개 병설유치원을 차례로 흡수했다.

단일 학교 통합 사례도 이어진다. 창원 진해중과 진해여중은 올해 신설 진해중 1곳으로 합쳤고, 창원 봉림중은 봉곡중으로 통합했다. 2027년에는 사천 삼천포초, 하동 쌍계초, 김해여중, 산청 신등중·고가 각각 사천 대방초, 하동 화개초, 김해중, 산청 단성중·고로 이동한다. 2029년 폐교 예정인 진주봉원중은 남학생과 여학생을 각각 진주중과 진주여중으로 분리해 통합할 예정이다.

행정예고를 앞둔 학교도 존재한다. 진주 진서고와 하동 옥종고, 통영 남포초와 한려초는 행정예고 절차를 밟아 각각 2028년 옥종고, 2030년 한려초로 통합한다. 특히 도교육청은 행정구역은 다르나 거리가 6.3km에 불과한 진서고와 옥종고를 인접 학교로 지정해 통합 절차를 진행한다.

이 같은 대규모 조치는 저출생에 따른 학령인구 급감 현상 때문이다. 도내 전체 학생 수는 2025년 35만 명에서 2029년 29만 명 수준으로 4년 새 17% 가까이 줄어들 전망이다. 이에 따라 현재 도내 전체 학교 993개교 중 약 30%인 294개교가 2029년에는 전교생 60명 이하인 소규모 학교로 바뀐다.

도교육청 관계자는 “학령인구 감소에 선제 대응해 소규모 학교의 교육 여건을 개선하고, 학생들에게 다양하고 질 높은 학습 기회를 제공하겠다”고 말했다.