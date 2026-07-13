조선업 사상 첫 노사정협의체 출범···원·하청 이중구조 등 논의

호황 맞은 조선업, 지속가능한 성장 논의…양대 노총 참여

조선업 역사상 첫 노사정 상시 대화 협의체가 발족했다. 최근 호황을 맞은 조선업의 지속 가능한 성장과 원·하청 이중구조 및 산업재해 등 산적한 과제를 해결하기 위해서다.

노사정은 13일 서울 중구 프레스센터에서 ‘조선업 노사정 협의체’ 발족식을 열고 운영협의체와 실무협의체 첫 회의를 연달아 개최하는 등 활동에 돌입했다.

협의체에는 민주노총 금속노조, 한국노총 금속노련, 조선업종노동조합연대 등 양대 노총이 모두 참여했다. 경영계에선 한국조선해양플랜트협회와 현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 주요 조선사가 참여했다. 정부에선 고용노동부 외에도 산업통상부와 경제사회노동위원회가 참여를 결정했다.

노동부는 이재명 대통령이 지난 5월 대통령 주재 ‘K-조선 미래비전 감담회’에서 노동자와 사용자, 협력업체 간 대화 시스템을 주문한 뒤 협의체 구성에 속도를 내왔다.

노사정이 첫 상시 대화 협의체를 꾸린 것은 조선업 장기 호황 속에서도 원·하청 이중구조, 청년 및 숙련노동자 인력 공백 등 조선업계에 산적한 문제를 해결하기 위해서다. 정부가 한·미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가(MASGA)’를 추진하는 등 조선업이 친환경 고부가 선박 수요를 바탕으로 장기 호황 국면에 진입했다는 분석이 나오지만, 호황과 불황이 반복되는 경기 사이클 속에 고질적인 고용 불안 문제도 해소해야 할 과제다.

협의체는 조선업의 미래를 지속적으로 논의하는 상설 대화 기구로 운영된다. 운영협의체가 이날 큰 틀에서의 협의체 운영 방향을 공유한 뒤, 실무협의체가 향후 운영 계획 및 논의 의제에 대한 의견을 나눴다.

협의체는 그간 타운홀미팅과 간담회 등에서 제기된 과제를 중심으로 노사 및 전문가가 제안한 의제를 열어 두고 논의한다는 방침이다. 입법과 예산이 필요한 과제는 국회와 협력해 추진한다.

김영훈 노동부 장관은 이날 발족식에서 “조선업의 경쟁력은 결국 현장에서 일하는 사람의 손끝에서 나온다”며 “조선업의 성과가 청년과 지역, 협력사까지 골고루 닿도록 지속가능한 성장의 항로를 함께 열어갈 것”이라고 말했다.