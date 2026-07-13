‘최대 우군’ 잃은 트럼프···그레이엄 의원 별세가 상원 선거에 미칠 영향은

도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근인 린지 그레이엄 연방 상원의원(공화·사우스캐롤라이나)이 71세를 일기로 갑작스럽게 별세함에 따라 트럼프 행정부의 국정과 넉 달 앞으로 다가온 중간선거에 미칠 파장에 미 정계가 촉각을 곤두세우고 있다.

트럼프 대통령은 12일(현지시간) NBC·CNN 방송과의 전화 인터뷰에서 그레이엄 의원이 숨지기 직전 자신과 통화했다는 사실을 공개하면서 “그는 활기차고 기운이 넘쳤지만, ‘여행이 길어서 피곤하다’고 말했다”고 전했다.

그레이엄 의원은 전날 우크라이나 방문을 마치고 돌아왔다가 갑작스럽게 숨졌다. 워싱턴포스트는 검시관실의 예비 조사 결과 사망원인이 대동맥 박리증인 것으로 나타났다고 보도했다. 트럼프 대통령은 “위대하고 타고난 정치인을 잃은 건 정말 끔찍한 상실”이라면서 “그는 나에게 가족과도 같았다”고 침통함을 표했다.

실제 그레이엄 의원은 트럼프 집권 1~2기를 통틀어 연방 의회 내에서 가장 강력한 ‘우군’이었다. 2020년 그가 법사위원장이었을 때 상원은 200명이 넘는 연방 판사를 인준하면서, 미 사법부를 보수 우위로 만들었다. 이후 예산위원장으로 자리를 옮긴 그는 지난해 트럼프 대통령의 대규모 감세법인 ‘크고 아름다운 하나의 법안’을 통과시키는 데 핵심적 역할을 했다.

공화당 내 대표적 매파인 그레이엄 의원은 부정적인 여론 속에서도 이란과의 전쟁을 공개적으로 지지헀으며, 트럼프 대통령이 강력하게 추진해온 선거법 개정안인 ‘SAVE 아메리카 법안’도 앞장서서 옹호했다.

트럼프 대통령은 “그는 민주당, 공화당 양쪽 모두와 잘 협력할 수 있었다”며 “나는 진짜 심각한 문제가 생겼을 때 보통 도움을 청하지 않았지만, 민주당과 문제가 생기면 그(그레이엄)가 해결할 수 있었다. 그건 대다수 공화당원이 할 수 없는 일”이라고 말했다.

실제 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁 비용 등을 의회에 요청한 876억달러(약 135조원) 규모의 국방 추가 예산은 그레이엄 의원이 없는 상황에서 더욱 힘겨운 싸움이 될 것으로 보인다. 다음 주 상원에선 트럼프 대통령이 지명한 토드 블랜치 법무장관 후보자의 인준 청문회가 예정됐는데, 이 역시 민주당의 강력한 반대가 예상된다.

무엇보다 공화당은 중간선거가 넉달 앞으로 다가온 상황에서 당장 사우스캐롤라이나 상원 후보 대타를 누구로 세워야 할지 정해야 한다. 사우스캐롤라이나 주 선거관리위원회는 법에 따라 8월 11일 공화당 특별 예비선거를 실시할 예정이다.

그러나 5선에 도전하는 그레이엄 의원이 공화당 경선에서 워낙 압도적인 차이로 승리를 거뒀기에, 눈에 띄는 대안이 부재한 상황이다. 공화당의 갑작스러운 후보 교체는 그레이엄 의원을 한 자릿수로 따라잡고 있던 애니 앤드루스 민주당 후보에게 새로운 기회로 작용할 가능성이 있다. 최근 여론조사에서 앤드루스 후보는 그레이엄 의원을 3%포인트 차까지 따라잡은 것으로 나타났다.

다만 보수층은 선거일이 다가올수록 결집하는 경향이 있어서, 전문가들은 공화당이 누구를 사우스캐롤라이나 상원 후보로 지명하든 이번 중간선거에서 승리할 가능성이 여전히 큰 것으로 내다보고 있다.