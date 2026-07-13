‘온열질환자 급증’ 구급 출동·병원 이송 4년새 4배 증가···올해는 하루에 100명 육박

폭염이 기승을 부리면서 최근 4년새 온열질환 신고를 받고 출동한 119구급 활동 건수와 환자의 병원 이송 건수가 4배가량 증가한 것으로 나타났다. 올해는 이달 들어 하루에 100명 가까운 온열질환자가 발생하는 등 인명피해 규모가 갈수록 커지고 있다.

13일 소방청 ‘온열질환 의심 환자 관련 119구급 활동 현황’을 보면, 2021년만 해도 906건이었던 연간 출동 건수는 2022년 1153건, 2023년 2436건, 2024년 3164건으로 매년 증가해 지난해 3709건에 달했다. 4년새 약 4.1배 늘어난 수치다. 같은 기간 병원으로 이송된 인원도 819명에서 3034명으로 약 3.7배 증가했다.

환자 발생과 병원 이송은 7~8월에 집중됐다. 지난해 7월 119구급 활동 건수는 2080건, 병원 이송 인원은 1683명으로 연중 가장 많았다. 8월에도 각각 1049건과 848명으로 집계됐다.

올해도 역대급 폭염이 이어지면서 온열질환자가 속출하고 있다. 온열질환 응급실 감시체계 운영을 시작한 지난 5월15일 이후 지난 11일까지 636명 환자가 발생했다. 특히 11일에는 온열질환으로 응급실을 찾은 환자 수가 99명에 달해, 전날 21명에 비해 하루 만에 약 5배 규모로 불어났다.

올해 누적 온열질환자 중에선 65세 이상 고령자 비중(28.8%)이 컸고, 발생 시간은 오전 6시부터 오전 10시가 15.4%로 가장 많았다. 발생 장소는 논밭 등 실외가 86.5%로 대다수를 차지했다.

소방당국도 전국 119구급대 대응 태세를 강화했다. 전국 구급차 1668대와 구급대원 1만4412명이 즉시 출동 태세를 유지하고 있다. 이들은 얼음조끼와 얼음팩, 체온계, 생리식염수, 정맥주사세트, 전해질용액, 물스프레이 등 폭염 대응 물품을 갖추고 현장 응급처치에 활용한다.

구급차 공백 시엔 1400여대 펌뷸런스가 투입된다. 이들은 긴급상황 발생 시 초기 응급처치를 실시하고, 이후 도착한 119구급대에 환자를 인계한다. 전국 의용소방대원 9만1400여명은 폭염 안전지킴이로 활동하며 논과 밭, 야외 작업장 등을 순찰한다.

소방당국은 폭염 예방수칙 준수를 당부했다. 소방청 관계자는 “폭염특보가 발령되면 낮 시간대 야외 활동과 농작업, 무리한 운동은 피하고, 물을 자주 마시며, 어지러움과 두통 등 증상이 나타날 경우 즉시 시원한 장소로 이동해 휴식을 취해야 한다”며 “의식이 흐려지거나 체온이 높고 구토, 경련 등 증상이 동반될 경우에는 지체 없이 119에 신고해야 한다”고 말했다.