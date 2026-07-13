유통업계, 올 3분기 경기 회복 전망…“외국인 관광, 여름 휴가, 추석 명절 기대”

유통업계 체감 경기가 올해 3분기에는 오프라인 업태를 중심으로 회복세에 접어들 것이라는 전망이 나왔다. 외국인 관광객 유입 증가, 여름 휴가, 예년보다 이른 추석 명절 등으로 소비에 대한 기대감이 커지면서다.

대한상공회의소는 소매유통업체 500곳을 대상으로 ‘2026년 3분기 소매유통업 경기전망지수(RBSI)’를 집계한 결과, 올해 3분기 전망치가 직전 분기(80)보다 12포인트 오른 92를 기록한 것으로 집계됐다고 밝혔다.

RBSI는 전국 소매유통업체의 현장 체감 경기를 조사해 수치화한 경제 지표다. 수치가 100 이상이면 경기를 긍정적으로, 100 이하이면 부정적으로 전망하는 업체가 많다는 의미다.

주요 경기 회복 요인으로는 외국인 관광객 유입 증가, 여름 휴가 특수, 추석 명절 소비 효과가 꼽혔다. 실제 3분기 경기를 ‘호전’으로 전망한 178개 업체는 그 이유로 ‘여름 휴가철 및 명절 등 수요 증가(80.3%)’와‘가계 소비심리 개선(57.9%)’을 꼽았다.

업태별로는 희비가 엇갈렸다. 백화점은 전 분기 115에서 이번 분기 139로 상승하며 전체 업태 가운데 가장 높은 지수를 기록했다. 특히 원화 약세에 따라 외국인 관광객의 소비가 늘며 실적이 커질 것으로 전망됐다. 대한상의는 “올해 1~5월 누적 외국인 관광객 수가 871만6000명으로 지난해 같은 기간보다 21% 증가했고, 외국인 신용카드 소비액도 같은 기간 47.3% 늘었다”며 “(외국인 관광객의 소비가) 체감 경기 개선에 호재로 작용했다”고 분석했다.

편의점은 직전 분기(85)보다 42포인트 오른 127을 기록했다. 음료 등 여름 휴가철에 편의점의 매출이 늘어날뿐더러, 최근 외국인 관광객에게 편의점 방문이 하나의 유행으로 작용하는 것이 요인으로 분석됐다. 대형마트도 예년보다 이른 추석 명절, 창고형 매장의 매출 증대 등으로 RBSI가 직전 분기 66에서 112로 긍정 전환됐다.

반면 슈퍼마켓(85)과 온라인쇼핑(74)은 부정 전망을 벗어나지 못했다. 슈퍼마켓은 신선식품을 둘러싼 대형마트·온라인쇼핑·편의점과의 경쟁이 커지고, 온라인쇼핑은 해외 최저가 플랫폼의 영향력이 확대된 것이 주요 원인으로 꼽혔다.