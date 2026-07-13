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본문 요약

국가인권위원회가 정신질환자를 열악한 시설 환경에 수용하는 행위는 인권침해 소지가 있다고 판단하고 시설 개선을 위한 법령을 정비해야 한다고 판단했다.

이번 권고는 인권위가 지난해 실시한 '정신의료기관의 인권친화적 치료 시설·환경 구현을 위한 모델 개발 실태조사' 결과 등을 바탕으로 이뤄졌다.

실태조사팀은 전국 111개 정신의료기관의 병동 평면도를 확보해 분석하고, 국내외 병원 27곳을 직접 방문해 실태를 파악했다.

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인권위 “낙후된 정신병동 수용은 ‘감금’”…복지부에 시설 개선 권고

입력 2026.07.13 12:01

  • 김은송 기자

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서울 중구 국가인권위원회. 성동훈 기자

서울 중구 국가인권위원회. 성동훈 기자

국가인권위원회가 정신질환자를 열악한 시설 환경에 수용하는 행위는 인권침해 소지가 있다고 판단하고 시설 개선을 위한 법령을 정비해야 한다고 판단했다.

인권위는 지난 8일 이런 내용을 보건복지부 장관에게 권고했다고 13일 밝혔다. 이번 권고는 인권위가 지난해 실시한 ‘정신의료기관의 인권친화적 치료 시설·환경 구현을 위한 모델 개발 실태조사’ 결과 등을 바탕으로 이뤄졌다.

국가인권위원회의 지난해 정신의료기관 실태조사 중 확인된 시설 우수 사례와 부적절 사례 예시. 국가인권위원회 제공

국가인권위원회의 지난해 정신의료기관 실태조사 중 확인된 시설 우수 사례와 부적절 사례 예시. 국가인권위원회 제공

실태조사팀은 전국 111개 정신의료기관의 병동 평면도를 확보해 분석하고, 국내외 병원 27곳을 직접 방문해 실태를 파악했다.

도면 분석 결과, 정신과 병동의 83.6%가 자연채광과 환기에 취약한 ‘중복도형’ 구조였다. 또 5~6명 이상 다인실 비중이 60%에 달했으며, 보호실의 절반 이상(55.4%)은 창문조차 없었다. 보호실 평균 면적 역시 종합병원과 의원급 간의 편차가 큰 것으로 조사됐다.

인권위는 이 같은 상황의 원인으로 현행 ‘정신건강복지법 시행규칙’상 시설 기준이 미비하다는 점을 짚었다. 또 정부의 ‘제3차 정신건강복지기본계획(2026~2030)’ 내 환경 개선 계획 부재, 비현실적인 병원 인증·평가 항목 등도 지적했다.

인권위는 열악한 환경에 정신질환자를 수용하는 행위는 헌법에 보장된 인간의 존엄성과 신체의 자유를 침해할 수 있다고 밝혔다. 또 정부가 가입·비준한 국제 규약이 금지하는 비인도적·굴욕적 처우에도 해당할 수 있다고 판단했다.

이에 따라 인권위는 복지부에 시설환경 전수조사와 개선 로드맵 수립을 요구했다. 아울러 시행규칙 내 보호실 규격 등 기준 구체화, 인권 중심 모델 개발을 위한 자문기구 설치, 국가 재정 지원 및 보건소 지도·감독 강화 등도 함께 권고했다.

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