SK케미칼, 기후위기 재난 대비 긴급구호 키트 제작 봉사활동

SK케미칼은 경기 성남시 판교 본사에서 ‘2026 밸류데이(VALUE Day)’ 프로그램으로 ‘긴급구호 키트 제작’ 봉사활동을 진행했다고 13일 밝혔다.

이번 키트에는 재난·재해 발생 시 이재민에게 필요한 식료품과 위생·응급·안전용품, 생활필수품, 습기제거제 등 30종의 물품을 담았다. SK케미칼 구성원들은 총 400개의 긴급구호 키트를 직접 제작했다.

완성된 키트는 사회공헌 NGO 지파운데이션에 전달돼 여주 물류창고에서 보관·관리된다. 지파운데이션은 재난 발생 시 긴급 지원이 필요한 지역에 3일 이내 배분한다.

SK케미칼의 사회공헌 프로그램인 밸류데이는 지역사회 취약계층의 회복을 지원하는 사업으로, 지난해에는 긴급구호 키트 450개를 제작해 이 가운데 150개를 산불 피해를 입은 경북 의성·영양·영덕 지역 장애인 가정에 우선 배분했다. SK케미칼은 앞으로도 기후위기와 재난을 비롯해 사회 문제 해결에 기여할 ESG 활동을 적극 발굴하고 구성원의 참여를 바탕으로 추진해 나갈 계획이라고 밝혔다.

고정석 SK케미칼 경영지원본부장은 “기후위기가 가속화됨에 따라 재난 등 사회의 불확실성이 지속적으로 증가하고 있다”며 “회사와 구성원이 사회 문제에 적극 참여하고, 함께 대비할 수 있는 다양한 방안을 모색해 나갈 것”이라고 말했다.