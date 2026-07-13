캄보디아 보이스피싱 조직원들 ‘중형’···443억 뜯은 총책 ‘징역 14년’

318명 상대로 검사·금감원 직원 사칭 법원 “치밀한 점조직 범행···죄책 무거워”

캄보디아 범죄단체에 가입해 수백억원대 보이스피싱 범행을 벌인 일당에게 법원이 중형을 선고했다.

대전지법 천안지원 형사1부(조영진 부장판사)는 13일 범죄단체가입 등 혐의로 구속기소된 A씨(45)에게 징역 14년, B씨(26)에게 징역 13년을 각각 선고했다.

미성년자인 C군에게는 장기 6년·단기 5년의 부정기형이 선고됐다. 이 밖에 다른 공범 5명에게도 징역 2년6개월~4년의 실형이 선고되는 등 피고인 13명 전원에게 실형이 내려졌다. 법원은 이들에게 범죄수익금에 대해 최대 1억1564만원의 추징도 명령했다.

A씨 등은 지난해 캄보디아에 근거지를 둔 보이스피싱 범죄단체에 가입한 뒤 법원 사무관과 검사, 금융감독원 및 은행연합회 직원을 사칭해 피해자 318명으로부터 모두 443억원을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다.

이들은 피해자의 직업과 자산 현황 등을 미리 파악한 뒤 검사를 사칭해 “구속 수사를 받게 된다”고 협박하며 휴대전화에 원격제어 애플리케이션을 설치하도록 한 것으로 조사됐다. 이어 금융감독원 직원을 사칭해 연락한 뒤 대출을 유도하는 수법으로 범행을 이어갔다.

이들은 올해 초 경찰이 캄보디아 코리아전담반과 함께 현지에서 실시한 소탕 작전을 통해 검거됐다.

재판부는 “피고인들은 역할을 분담해 점조직 형태로 범행을 저질렀고 범행 수법이 매우 치밀하며 피해 규모도 막대하다”며 “특히 A씨와 B씨는 조직 내 핵심적인 지위에서 범죄 성립에 중추적인 역할을 수행해 죄책이 매우 무겁다”고 밝혔다.