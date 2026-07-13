“고령 농가에 드론이 효자”···대전농기센터, 벼 병해충 공동방제

대전농업기술센터는 본격적인 벼 생육기를 맞아 13일부터 농업용 드론 병해충 공동방제 지원사업을 진행한다고 밝혔다.

공동방제는 관내 478개 농가 366㏊의 벼 재배 농지를 대상으로 진행된다. 전체 사업비 2억1000만원 가운데 47%를 농업기술센터가 지원한다.

드론 방제는 작업 시간과 노동력을 줄여 농촌 고령화에 따른 일속 부족 문제를 완화하는 수단이 되고 있다. 험지 진입이나 무더위 속 장시간 작업으로 인한 안전사고 위험도 낮출 수 있어 농업 현장에서 활용도가 높아지고 있다.

대전농업기술센터는 이날 오전 유성구 교촌동에서 드론 방제 시연회를 진행했으며, 모두 3차례에 걸쳐 관내 벼 재배 농지에 대한 공동방제를 실시할 예정이다.

고온다습한 여름철 발생 위험이 높은 잎집무늬마름병과 세균성벼알마름병, 혹명나망과 멸구류 등 주요 병해충에 대한 정밀 예찰을 거쳐 집중 방제를 진행한다.

공동방제 사업에 참여한 한 농업인은 “드론 공동방제 덕분에 폭염 속에서 작업 부담을 줄일 수 있게 됐다”며 “고령 농가도 안전하게 농사를 이어갈 수 있어 만족스럽다”고 말했다.

이효숙 대전농업기술센터 소장은 “드론 공동방제는 스마트 농업 확산의 대표적인 사례”라며 “첨단 농업기술 보급을 통해 농촌의 노동력 부담을 줄이고, 지역의 농업 경쟁력을 높여가가겠다”고 밝혔다.