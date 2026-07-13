서울 중구가 지난해 4월 정식 출시한 ‘서울중구 투어패스’를 다양화했다고 13일 밝혔다. 이용자 수요와 패턴을 반영해 상품 구성을 기존 2종에서 4종으로 확대하고, 여행 목적에 맞춘 상품도 새롭게 마련했다.

중구는 이를 위해 기본권·패키지권만 있던 패스 종류를 기본권, 남산케이블카 패키지권, 스파렉스 패키지권, 통합권(남산케이블카+스파렉스) 등 4종으로 확대했다. 가족 나들이 코스, 연인 데이트 코스, 외국인 관광객을 위한 ‘K-투어’코스 등 여행 목적에 맞는 추천 코스도 제공해 이용자가 좀 더 편리하게 여행 일정을 계획할 수 있도록 했다. 추천 코스는 16일부터 투어패스 상품 페이지에서 확인할 수 있다.

투어패스는 일정 시간 동안 중구 관광지와 맛집, 카페, 공연, 전시·체험 시설 등을 무료 또는 할인된 가격으로 이용할 수 있는 모바일 관광 패스다. 현재 33개 가맹점을 갖고 있다. 출시 이후 누적 판매량 5500매를 넘겼다.

중구는 앞으로도 가맹점을 꾸준히 확대해 관광객 수요를 반영한 콘텐츠를 지속적으로 발굴할 방침이다. 명동에 집중된 관광객 발걸음을 을지로, 신당동 등 중구 전역으로 연결해 체류형 관광을 확대하겠다는 계획이다.

김길성 중구청장은 “중구에는 대한민국 대표 관광명소부터 개성 가득한 골목까지 둘러볼 곳이 가득하다“며 ”서울중구 투어패스를 통해 중구 곳곳의 숨은 매력을 알차게 즐겨보시길 바란다“고 말했다