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본문 요약

앞으로 숙박업자가 요금표를 게시하지 않거나 게시한 금액보다 비싼 요금을 받으면 한 차례 적발만으로도 영업정지 처분을 받는다.

특히 이번 개정안은 숙박요금 게시 의무를 현장 접수대에서뿐만 아니라 온라인 영업환경으로까지 명확히 확대 적용했다.

이에 따라 온라인으로 객실을 판매하는 숙박업자 역시 화면에 정확한 요금을 표시해야 하며, 게시된 금액을 초과해 결제받으면 같은 행정처분을 받게 된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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휴가철 바가지 요금 사라지나···내일부터 숙박요금 위반하면 ‘영업정지 5일’

입력 2026.07.13 14:02

수정 2026.07.13 14:15

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  • 김찬호 기자

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1차 적발 영업정지···온라인 예약도 적용

복지부 “숙박업 바가지 요금 근절해야”

AI 생성이미지

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앞으로 숙박업자가 요금표를 게시하지 않거나 게시한 금액보다 비싼 요금을 받으면 한 차례 적발만으로도 영업정지 처분을 받는다. 그동안 ‘경고 또는 개선명령’에 그쳤던 제재가 영업정지 5일로 대폭 강화된다.

보건복지부는 13일 ‘공중위생관리법 시행규칙 일부개정령’을 오는 14일부터 시행한다고 밝혔다. 지난 2월 정부가 관계부처 합동으로 발표한 ‘바가지요금 근절 대책’의 후속 조치다.

그동안 숙박요금표를 게시하지 않거나 게시한 요금보다 비싸게 받더라도 제재 수준이 ‘경고 또는 개선명령’에 그쳐 영업자의 자발적인 준수를 유도하는 데 한계가 있었다. 하지만 앞으로는 1차 위반 시 곧바로 영업정지 5일의 행정처분이 내려진다. 위반 행위가 반복될 경우 처분은 더욱 무거워져 2차 적발 시 영업정지 10일, 3차 적발 시 20일의 처분을 받게 되며, 4차 적발 시에는 영업장 폐쇄 명령까지 내려진다.

특히 이번 개정안은 숙박요금 게시 의무를 현장 접수대에서뿐만 아니라 온라인 영업환경으로까지 명확히 확대 적용했다. 이에 따라 온라인으로 객실을 판매하는 숙박업자 역시 화면에 정확한 요금을 표시해야 하며, 게시된 금액을 초과해 결제받으면 같은 행정처분을 받게 된다. 다만 정부는 전산 오류 등 숙박업자에게 책임을 물을 수 없는 사유로 불가피하게 위반이 발생한 경우는 처분 대상에서 제외하기로 했다.

복지부는 개정된 내용을 각 지방자치단체와 숙박업계에 안내하고, 다가오는 휴가철 등을 맞아 소비자 신뢰를 훼손하는 요금 미게시 및 초과 수수 행위에 엄정 대응할 방침이다. 복지부는 “소비자의 신뢰를 훼손하는 숙박업 바가지요금을 근절해야 할 필요가 있다”며 “제재 실효성을 높여 바가지 행위가 반복되지 않도록 철저히 관리하겠다”고 밝혔다.

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