‘여성이 절반’ 대전시의회 상임위원장은 모두 여성···전반기 원구성 마무리

제10대 대전시의회가 전반기 원구성을 마무리하고 본격적인 의정활동에 들어간다. 전국 광역의회 중 처음으로 여성 비율 50%를 이룬 10대 대전시의회는 전반기 원구성에서도 여성 의원들이 부의장 한 자리와 상임위원장 다섯 자리를 모두 꿰차며 의회 운영을 주도하게 됐다.

대전시의회는 13일 열린 제297회 임시회 제3차 본회의에서 더불어민주당 소속 김민숙 의원(서구 1)을 전반기 운영위원장으로 선출했다. 김 의원은 제9대 의회에서 비례대표를 지낸 뒤 이번에 지역구에서 당선된 재선의 여성 의원이다.

앞서 지난 9일 제2차 본회의에서 진행된 시의회 4개 상임위원회 위원장 선거에서도 모두 여성 의원이 선출됐다. 행정자치위원장은 인미동 의원(유성 2)이 맡았고, 복지환경위원장에는 박은희 의원(대덕 2)이 선출됐다. 산업건설위원장은 하경옥 의원(유성 3), 교육위원장은 이나영 의원(동구 3)이 맡았다.

10대 대전시의회는 제1부의장에도 여성인 김영미 의원(서구 2)이 선출돼 의장단 세 자리 중 한 자리를 여성으로 채웠다. 역시 모두 민주당 소속인 이들은 시의원으로는 초선이지만, 구의회에서 의장이나 상임위원장 등을 지내며 의정 경험을 쌓아왔다.

여성 의원들의 활약은 전체 22석인 10대 의회가 남녀 각 11석 동수로 구성되면서 일정 부분 예견된 것이다. 여성 의원 비율이 50%를 달성한 건 대전시의회가 전국 광역의회 중 처음이다. 여성 비율이 높을뿐 아니라 대부분이 기초의회에서 탄탄히 의정 활동 경험을 다져왔기 때문에 22명 중 18명이 초선인 10대 의회에서 의회 운영의 주도권을 쥐게 된 것으로 보인다.

대전여성단체연합 등 지역 여성단체는 성명을 통해 “대전시의회가 운영위원장 선출을 끝으로 원구성을 마무리하고, 전국 최초 광역의회 여성 의원 50% 시대에 걸맞은 새로운 의정활동을 시작하게 됐다”며 “이번 성과는 오랫동안 지역사회와 여성계가 여성의 정치참여 확대를 위해 함께 노력해 온 결실”이라고 밝혔다.

이어 “전국 최초 여성의원 50%라는 성과는 숫자로 완성되지 않으며 대표성 확대가 정책 변화로, 정책 변화가 시민의 삶의 변화로 이어질 때 그 의미가 완성된다”며 “구태의연한 의회문화를 넘어 협력과 소통, 다양성과 포용을 바탕으로 지방의회의 새로운 기준이 되는 성평등 의회를 만들어야 한다”고 요구했다.