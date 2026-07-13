도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 이란과의 종전 양해각서(MOU) 체결한 후 호르무즈 해협 재개방을 자축했다. 그는 소셜미디어에 “전 세계 선박들은 엔진을 가동하라. 석유가 흐르게 하라”고 썼다. 하지만 그의 주장과 달리 현재 MOU는 오히려 이란이 해협 폐쇄의 정당성을 주장하는 근거로 활용되고 있다. 이란의 해협 통제권이 명시된 MOU를 미국이 위반하고 있다는 주장을 펼치고 있는 것이다.

이란과 오만의 영해로 둘러싸인 호르무즈 해협은 연안국의 주권과 국제 해역의 자유통항권이 부딪히는 잠재적 화약고였다. 트럼프 대통령의 대이란 전쟁은 그 도화선에 불을 붙였고 이제는 해협을 서둘러 재개방하기 위해 성급히 맺은 MOU가 발목을 잡는 또 하나의 덫이 된 형국이다.

통과통항권 vs 무해통항권

가장 좁은 폭이 39㎞(21해리)에 불과한 호르무즈 해협은 1959년에는 이란이, 1972년에는 오만이 영해를 3해리에서 12해리로 확장하면서 해협 전체가 두 나라의 영해와 완전히 겹쳐지게 됐다. 즉 해협을 지나려면 어느 쪽의 영해든 통과할 수밖에 없는 구조다.

그러자 1982년 유엔은 호르무즈 해협이나 믈라카 해협처럼 국제 무역과 항해에 필수적인 해협은 영해라 할지라도 국제 해협으로 간주해 ‘통과 통항권’을 적용한다는 해양법 협약(UNCLOS)을 만들었다. 상선뿐 아니라 군함, 관공선, 잠수함 등까지 ‘공해’와 다름없이 자유롭고 신속하게 통과할 수 있는 강력한 자유항행권을 보장토록 한 것이다.

하지만 이를 자국 영해에 대한 주권 침해이자 안보 위협이라 여긴 이란은 오만과 달리 끝내 협약을 비준하지 않았다. 대신 이란은 호르무즈 해협에 ‘무해 통항권’을 적용해야 한다고 주장했다. 1958년 제네바 협약에 의해 합의된 무해 통항권은 연안국이 자국의 안전과 평화를 해치는 선박은 영해 내에서의 통항을 제한하거나 통제할 수 있다는 원칙이다.

그러나 상당수 국제법 전문가들은 수 세기 동안 국제 항해에 사용돼 온 호르무즈 해협은 ‘관습법적 국제 해협’ 지위를 이미 획득했기 때문에 이란이 협약 당사국인지와 관계없이 해양법 협약은 모든 국가에 구속력을 지닌다고 지적한다.

이 때문에 이란도 호르무즈 해협을 지렛대로 삼기 위해 봉쇄 가능성을 언급하며 간헐적으로 도발을 하긴 했지만 이를 실행에 옮기지는 못했다. 해협 봉쇄는 이란의 수출·입 경로도 막는 경제적 자살행위인 데다가 중국·인도 등 우방국과의 관계가 악화할 수 있기 때문이다.

그러나 미·이스라엘이 일으킨 전쟁으로 막다른 골목에 내몰린 이란은 결국 해협 봉쇄에 나섰고 그 파급력을 알게 된 후 이를 손에서 놓지 않으려 하고 있다.

이란의 해협 통제권 인정해준 꼴 된 MOU

문제는 트럼프 대통령이 설익은 MOU를 체결하는 바람에 호르무즈 해협 통항권이 협상의 대상이 되면서, 이란의 통제권을 공식적으로 인정해주는 효과를 낳았다는 점이다.

11월 중간선거가 다가오면서 유가를 낮추는 것이 시급했던 트럼프 대통령은 일단 해협을 재개방하기 위해 모호한 문구의 MOU에 서명했다. ‘이란 이슬람 공화국은 60일에 한해 통행료 없이 페르시아만에서 오만해로, 그리고 그 반대 방향으로 상업 선박들의 안전한 통항을 위해 최선을 다해 조처해야 한다’고 규정한 제5항이 그것이다.

뉴욕타임스(NYT)는 “이 조항은 사실상 이란 측이 전쟁 내내 주장해 왔던 현실, 즉 이란이 이제 해협을 장악했다는 사실을 공식화하는 결과를 초래했다”고 지적했다. 주사우디아라비아 미국 대사를 지낸 마이클 래트니는 “이란이 ‘이란은 안전한 통항을 위해 최선을 다해야 한다’는 문구를 두고 자신들의 해협 통제권을 인정해 준 것으로 받아들인 것은 놀랄 일이 아니다”라고 말했다.

이 조항에는 심지어 ‘이란 이슬람 공화국은 오만 술탄국과의 대화를 통해 호르무즈 해협의 향후 관리 및 해양 서비스 방식을 정의한다’는 문구도 포함돼 있다. 트럼프 대통령은 MOU를 통해 해협의 자유로운 항행이 회복됐다고 자찬했지만, 이란 측은 곧 이 조항을 근거로 선박들은 자신들이 지정한 항로로만 이동해야 한다고 주장했다.

아랍걸프국가연구소의 후세인 이비시 연구원은 “이번 MOU는 국제법 전체가 가리키는 방향과 정반대 방향으로 나아갔다”고 NYT에 말했다.

문제는 미국이 이란을 막을 뾰족한 방법이 없다는 것이다. 미 국방부의 아라비아반도 정책국장이었던 데스 로슈는 알자지라에 “이란은 그저 상황을 혼란스럽게 만들기만 하면 되지만 미국이 목표를 달성하려면 걸프 지역을 완전히 장악해야 한다”고 말했다. 이란은 무인기(드론)로 상선 한두 척을 공격하기만 해도 해협 봉쇄 효과를 낼 수 있지만, 미국은 이를 막으려면 전면전 수준의 막대한 전력을 투입해야 한다는 뜻이다.