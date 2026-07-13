목포대는 수용, 순천대는 고심···전남 통합의대 신설 촉각

전남 국립의대를 신설하기 위한 목포대·순천대 통합안이 13일 갈림길에 섰다. 목포대가 절충안을 조건 없이 수용한 가운데 순천대가 이날 오후 최종 입장을 내놓을 예정이어서 관심이 쏠린다.

국립목포대는 이날 보도자료를 내고 “전남광주통합시장 인수위의 전남의대 설립 제안을 조건 없이 받아들이기로 했다”고 밝혔다. 이재명 대통령의 국정과제인 전남 의대 설립의 적기를 놓치지 않기 위한 결정이라고 설명했다.

송하철 목포대 총장은 “순천대가 인수위원회의 제안을 수용한다면 동·서부권 지역민을 위한 상급 의료체계 확립에 힘쓰겠다”며 “목포권 대학병원 설립도 신속히 추진하겠다”고 말했다.

민형배 전남광주통합특별시장 인수위원회인 전남광주대전환위원회는 지난 9일 두 대학에 절충안을 제시했다. 목포에 통합대학 본부와 의대 본부를 두고, 순천에는 500병상 이상 대학병원을 먼저 설립하는 내용이다. 이후 목포에도 대학병원을 세우도록 했다.

위원회는 두 대학에 이날 오후 11시까지 수용 여부를 회신하라고 요구했다. 오는 20일까지 교육부에 대학 통합 신청서를 내야 내년도 통합 신입생 모집 절차를 밟을 수 있다는 판단에서다. 애초 지난 9일까지였던 답변 시한을 한 차례 연장했다.

국립순천대는 아직 입장을 정하지 않았다. 김문수 더불어민주당 의원은 전날 SNS에 “이병운 순천대 총장 등과 간담회를 했으나 대학병원보다 의대를 가져와야 한다고 주장해 두 대학 통합과 대학병원 유치는 어려울 것 같다”고 전했다.

목포대가 절충안을 수용하면서 통합안의 성사 여부는 순천대의 선택에 달리게 됐다. 순천대는 이날 오후 3시 교수평의회 회의와 구성원 토론을 거쳐 저녁쯤 최종 입장을 밝힐 예정이다. 순천시도 절충안 수용을 요청하며 대학 설득에 나섰다. 순천대 관계자는 “여러 의견을 모아 이날 중 입장을 밝히겠다”고 말했다.

통합 전 전남은 인구 177만명대 광역자치단체로, 전국 17개 시·도 가운데 유일하게 의과대학이 없었다. 정부는 지난 2월 의대가 없는 지역에 정원 100명 규모의 국립의대를 신설해 2030년 개교하는 방안을 내놨다. 목포대와 순천대 통합이 전제다.

두 대학은 2024년 11월 통합대학에 국립의대를 설립하고 전남 동·서부에 대학병원을 각각 두기로 합의했으나 입지를 놓고 갈등을 이어왔다.

전남광주통합시 관계자는 “양측의 양보를 전제로 한 절충안인 만큼 국립의대 신설을 위해 두 대학이 적극 협력해야 한다”고 말했다.