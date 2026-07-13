내년도 최저임금 결정 초읽기···‘690원 격차’ 14일 막판 협상

내년도 최저임금 결정을 위한 노사 협상이 막바지에 접어들며 이번 주 중 최저임금이 최종 결정될 것으로 보인다. 최저임금 협상이 이미 법정 심의 시한을 넘긴 상황에서 고용노동부 고시 절차를 고려하면 14일 열리는 최저임금위원회 전원회의에서 막판 협상 및 타결이 이뤄질 가능성이 높다.

13일 최저임금위원회 등에 따르면 9차례 수정 끝에 좁혀진 노사 간 최저임금 격차는 690원이다. 노동계와 경영계는 지난 9일 열린 13차 전원위원회에서 각각 시간당 1만1220원과 1만530원을 제시했다.

노동계는 올해 최저임금 1만320원에서 8.7%(900원) 인상한 안을, 경영계는 2.0%(210원) 인상한 안을 수정안으로 내놨다. 앞서 노동계는 최초 요구안으로 시간당 1만2000원을, 경영계는 1만320원을 제시한 바 있다.

최초 요구안 당시 1680원에 달했던 격차는 690원까지 좁혀졌으나 노사 간 견해차가 여전히 큰 상황이다.

이에 따라 14일 회의에서 공익위원들이 최저임금의 상한선과 하한선인 ‘심의촉진구간’을 제시할 것으로 보인다. 심의촉진구간은 노사의 수정안을 일정 범위 안으로 압축한 것으로, 그 안에서 합의 또는 표결을 유도하는 일종의 중재안 역할을 한다.

지난해에는 심의촉진구간 제시 후 17년 만에 노사 합의로 최저임금이 결정됐으나, 올해 합의를 통한 극적 타결이 이뤄질지는 미지수다. 이미 지난 회의에서 사용자 위원 일부가 공익위원들의 추가 수정 요구를 거부하며 회의장을 떠나는 등 갈등이 표출되기도 했다.

소상공인연합회 측 사용자 위원 2명은 “현재 제시한 인상안도 감당하기 어렵다”며 회의장을 떠났다. 경영계는 올해 대비 2.0% 넘는 인상은 받아들이기 힘들다는 입장이다.

지난해 역시 노동자 위원 9명 가운데 민주노총 측 위원 4명이 공익위원이 제시한 심의촉진구간에 반발하며 중도 퇴장해 ‘반쪽짜리 합의’에 그쳤다.

심의촉진구간 산식을 두고 객관성 논란도 일었다. 노동계는 심의촉진구간이 일관된 기준 없이 그때그때 다른 근거 자료를 활용해 책정되는 등 사실상 ‘최저임금 억제용’으로 기능하고 있다고 비판해 왔다.

노사가 이견을 끝까지 좁히지 못해 심의촉진구간 안에서 합의를 이루지 못한다면 표결을 통해 내년도 최저임금이 결정될 것으로 전망된다.

최저임금 법정 심의 기한은 지난달 29일까지로 이미 시한을 넘겼으나, 남은 행정 절차를 고려해 이달 중순까지는 최저임금을 결정해 노동부 장관에게 제출해야 한다. 이후 이의제기 절차를 거쳐 노동부 장관은 오는 8월5일까지 최저임금을 확정해 고시해야 한다.

최근 5년간 최저임금의 전년 대비 인상률은 2022년 5.05%, 2023년 5.0%, 2024년 2.5%, 2025년 1.7%, 2026년 2.9%였다.

올해 최저임금 인상률 2.9%는 이재명 정부 집권 첫해인 지난해 결정된 것으로, 국제통화기금(IMF) 외환위기 직후였던 1998년 김대중 정부 첫해 인상률(2.7%)을 제외하면 역대 정부 첫해 인상률 중 최저 수준이었다.

올해 최저임금 영향률은 13.1%(경제활동인구 부가조사 기준)로 최근 10년 새 가장 낮았다. 최저임금 영향률은 새로 결정된 최저임금이 적용되면 임금을 올려줘야 하는 노동자의 비율로, 영향률이 낮다는 것은 최저임금 인상의 직접적인 영향을 받는 노동자가 그만큼 적다는 의미다.