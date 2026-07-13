검찰, ‘개표소 봉쇄’ 현장서 경찰에 침 뱉은 여성 기소···봉쇄 시위대 중 처음

검찰이 서울 송파구 올림픽공원 ‘개표소 봉쇄 시위’ 현장에서 경찰에 침을 뱉고 욕설을 한 시위 참가자를 구속 상태로 재판에 넘겼다. 개표소 봉쇄 시위 과정에서 발생한 범죄 혐의로 수사를 받은 피의자가 기소된 건 처음이다.

서울동부지검은 13일 공무집행방해 등 혐의를 받는 40대 여성 김모씨를 지난 7일 구속 기소했다고 밝혔다.

김씨는 지난달 23일 오전 10시20분쯤 개표소 봉쇄 시위가 이어지고 있는 올림픽공원 핸드볼경기장 출입구 앞에서 경찰관에게 침을 뱉고 욕설을 한 혐의로 현행범 체포됐다. 당시 김씨는 “한국 경찰인지 확인하겠다”며 현장 경찰관들을 휴대전화로 촬영하고, 경찰관 가족을 대상으로 한 욕설을 한 것으로 전해졌다.

앞서 법원은 지난달 25일 김씨에 대해 “도주할 염려가 있고 재범 가능성이 있다”며 구속영장을 발부했다. 개표소 봉쇄 시위와 관련해 구속된 사례는 김씨가 처음이다. 당시 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 위해 법원에 출석한 김씨는 “경찰에게 폭행도 당했고 목도 졸렸다”고 주장했다.

앞서 김씨가 체포된 직후 SNS에 확산한 영상에는 김씨가 뱉은 침을 맞은 경찰관이 곧바로 김씨의 뺨을 때리는 장면이 담겨 논란이 일었다. 해당 경찰관은 “얼굴에 침이 튀어 순간적으로 손이 나갔다”는 취지로 해명한 것으로 전해졌다.