종합특검, ‘관저 조작 감사’ 의혹 유병호 소환···“허구적 시나리오” 반발

권창영 2차 종합특검이 윤석열 정부 대통령 관저 이전 공사에 대한 ‘조작 감사’ 의혹을 받는 유병호 감사원 감사위원을 불러 조사했다.

종합특검은 13일 오전 10시부터 유 위원을 직권남용권리행사방해 혐의 피의자로 조사하고 있다. 유 위원은 윤석열 정부에서 감사원 사무총장을 지내며 감사원이 대통령 관저 이전 공사 비리를 제대로 감사하지 못하도록 압박한 혐의를 받는다.

유 위원은 이날 오전 9시56분쯤 특검 사무실로 들어가기 전 취재진과 만나 “특검은 감사인의 통상적 업무를 소재로 영화, 드라마, 무협지에서도 찾아볼 수 없는 허구적 시나리오를 만들었다”면서 “부당한 수단을 동원해 관련자들을 무차별로 압수수색하고 소환하고 있다”고 말했다.

그는 이어 “(관저 감사는) 감사원 발족 이래 직을 걸고 가장 엄정하게 감사한 모범 사례”라고 주장했다. 또 감사보고서에 불법 시공 정황을 축소하도록 지시했냐는 질문엔 “불법도 없고 축소 누락도 없다”면서 “보고서 작성은 제 업무가 아니다”라고 답했다.

감사원은 2024년 9월 관저 이전 과정을 감사한 결과 일부 공무원의 법령 위반과 비위 사실이 적발됐다고 발표했다. 하지만 윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사와 친분이 있는 인테리어 업체 ‘21그램’이 종합건설업 면허가 없는데도 공사를 맡은 경위 등에 대해선 문제점을 밝히지 못했다. 또 규정상 60일 내 감사를 종결해야 함에도 7번이나 기간을 연장해 ‘봐주기 감사’ 의혹도 제기됐다.

종합특검은 유 위원이 조작 감사를 주도했다고 의심하고 있다. 감사원 ‘운영 쇄신 태스크포스(TF)’ 점검 결과 2023년 3월 유 위원이 관저 이전 사건 감사팀장에게 “21그램은 대면 조사 말고 서면 조사하라”고 지시한 사실도 드러났다.

특검은 지난달 16일 관저 이전 감사원 감사 실무를 총괄한 감사원 과장(3급) 손모씨에 대해 허위공문서작성 등 혐의로 구속영장을 청구했다. 손씨는 2023년 대통령 집무실·관저 이전 비리 의혹에 대한 감사를 시행하면서 증거 서류를 조작한 혐의를 받는다. 그는 당시 감사단장직을 맡았다.

특검은 손씨가 유 위원 등 ‘윗선’의 지시를 받고 증거를 조작했다고 의심해 신병 확보를 시도했다. 그러나 법원은 “범죄 혐의에 대한 소명 정도, 이에 대한 다툼의 여지, 수사 경과 등에 비춰 구속해야 할 사유나 상당성을 인정하기 어렵다”면서 영장을 기각했다.

특검은 이날 조사를 바탕으로 유 위원에 대한 신병 확보를 검토할 방침이다. 종합특검의 활동 기한은 오는 24일까지다. 국회에서 논의 중인 종합특검 개정안이 시행되면 수사기한은 다음 달 23일로 한 달 더 연장된다.