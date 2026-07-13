정청래 “당대표직 이용해 대선 출마 안 할 것”…당대표 출마 선언

정청래 더불어민주당 의원이 13일 “오직 민심, 오직 당심만 믿고 민주당 당대표에 출마한다”며 8·17 전당대회 당대표 출마를 선언했다. 정 의원은 출마 선언을 하며 “당대표직을 이용해 대선에 출마하지 않겠다”고 말했다.

정 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “당대표직을 수행하면서 사리사욕을 채우지 않겠다”며 “당대표직을 이용해 대선에 출마할 생각이 없다”고 밝혔다. 그는 “대선 승리의 기획자가 되겠다”며 “당을 공명정대하게 운영하겠다”고 말했다.

정 의원은 “중단없는 개혁, 전광석화 속전속결의 개혁을 강력하게 추진하겠다”며 “다시 한번 더 강력한 개혁 당대표가 되겠다”고 말했다.

정 의원은 “이재명 정부 성공의 마침표는 정권재창출”이라며 “총선에서 승리해야 대선에서 승리한다”고 말했다. 그는 “정권을 재창출해야 국가 발전도 국민 행복도 한반도 평화도 지속될 수 있다”고 말했다.

정 의원은 “두고 보십시오. 이재명 대통령에게 끝까지 의리를 지킬 사람은 선당후사를 실천해 온 저 정청래”라며 “지나온 길을 보면 나아갈 길이 보인다. 믿을 사람은 저 정청래”라고 말했다. 그는 “저는 일편단심 민주당 바보”라며 “민주당에 입당한 이래 한 번도 민주당을 떠나본 적이 없다”고 강조했다.

정 의원은 6·3 지방선거 결과를 두고는 “아쉬움은 말할 수 없이 크다”며 “12개 광역단체장, 119개 기초단체장을 이겼고, 광역·기초의원, 강원도와 충청권의 괄목할 만한 승리를 했지만 서울 탈환 실패로 빛이 바랬다”고 말했다. 그는 “당의 평가위원회 결과를 토대로 반드시 총선 승리로 보답하겠다”고 말했다.

범여권 단일화도 강조했다. 정 의원은 “범민주진보의 통합과 연대를 추진하고, 완성하겠다”며 “통 큰 연대, 새로운 진보, 유능한 진보 세력의 총단결을 이루어 내겠다”고 말했다. 그는 “민주주의 정부 재창출을 위해서도 통합과 연대는 꼭 필요하다”며 “필요하면 결선투표제를 도입해 범민주진보 대선후보 단일화로 제5기 민주 정부를 기필코 만들겠다”고 말했다.