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본문 요약

방학 중 혼자 지내는 초등학생은 누구나 집 근처 지역아동센터 등에서 점심과 저녁을 먹으며 돌봄을 받을 수 있게 된다.

정부는 이 같은 공백을 메우기 위해 참여 시설 가운데 최대 1500곳은 '틈새돌봄센터'로 지정해 오전 9시부터 오후 6시까지 문을 열고 아침 간식과 점심·저녁을 제공한다.

또 다른 최대 1000곳은 '점심돌봄센터'로 지정돼 오전 11시30분부터 오후 8시까지 돌봄 프로그램과 함께 점심·저녁을 지원한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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방학 중 ‘돌봄 공백’ 메운다···전국 2500곳서 초등생 점심·저녁 제공

입력 2026.07.13 15:00

  • 김찬호 기자

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방학 중 혼자 지내는 초등학생은 누구나 집 근처 지역아동센터 등에서 점심과 저녁을 먹으며 돌봄을 받을 수 있게 된다. 돌봄 사각지대를 메우기 위해 정부가 전국 단위로 방학 급식비를 지원하는 것은 이번이 처음이다.

보건복지부는 오는 27일부터 8월 셋째 주까지 ‘방학 중 틈새돌봄 사업’을 시행한다고 13일 밝혔다. 이는 전국 방과 후 마을돌봄시설(지역아동센터·다함께돌봄센터) 약 5600곳 가운데 최대 2500곳의 운영시간을 늘려 초등학생에게 돌봄과 식사를 제공하는 사업이다.

그동안 마을돌봄시설은 학기 중 오후 1시부터 8시까지 운영하는 것이 원칙이었다. 방학이면 일부 시설이 오전부터 문을 열었지만 오전부터 운영하는 시설은 점심만, 오후부터 운영하는 시설은 저녁만 제공했다. 이 때문에 아이들의 돌봄과 끼니가 시간대별로 끊기는 공백이 생겼다.

정부는 이 같은 공백을 메우기 위해 참여 시설 가운데 최대 1500곳은 ‘틈새돌봄센터’로 지정해 오전 9시부터 오후 6시까지 문을 열고 아침 간식과 점심·저녁을 제공한다. 또 다른 최대 1000곳은 ‘점심돌봄센터’로 지정돼 오전 11시30분부터 오후 8시까지 돌봄 프로그램과 함께 점심·저녁을 지원한다.

학기 중에 이들 시설을 이용하지 않던 아동도 방학 기간에 한해 신청할 수 있다. 센터별 정원을 초과하면 맞벌이 부부와 한부모 가족 아동을 우선 배정하고 이후 접수 순서에 따라 이용자를 정한다. 과도한 급식 신청을 막기 위해 하루 2000원, 일주일에 1만원 이내로 이용료를 부과할 수 있으며, 기초생활수급자와 차상위계층 등은 무료다.

정부는 센터에 아동 한 명당 한 끼에 1만원씩 급식비를 지원한다. 운영시간 연장에 필요한 종사자 운영비도 별도로 지급한다. 급식비를 전국 단위로 지원하는 것은 이번이 처음이다.

사업에는 국비 약 120억원과 지방비(국비의 50% 수준)가 투입된다. 구체적인 예산은 14일 국무회의에서 확정될 예정이다.

13일 보건복지부는 오는 27일부터 8월 셋째 주까지 ‘방학 중 틈새돌봄 사업’을 시행한다고 밝혔다. 보건복지부 제공

13일 보건복지부는 오는 27일부터 8월 셋째 주까지 ‘방학 중 틈새돌봄 사업’을 시행한다고 밝혔다. 보건복지부 제공

복지부는 사업이 최대 규모로 운영되면 기존 마을돌봄시설 이용 아동 약 14만명과 신규 이용자 등을 포함해 초등학생 약 20만명이 혜택을 볼 것으로 예상했다. 정부는 이번 여름방학을 시작으로 오는 겨울방학(12월 21일~내년 1월)에도 사업을 운영하고 매년 방학마다 이어갈 계획이다.

현수엽 복지부 1차관은 “방학이 다가오면 맞벌이 부모들이 학교 돌봄 현황을 확인하며 마음을 졸이는 경우가 있었다”며 “관계 부처와 협력해 야간·주말·방학 등 돌봄 사각지대를 적극 발굴해 해소하겠다”고 말했다.

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