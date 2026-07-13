호르무즈 재봉쇄에 정부 원유 수급 긴급 점검 회의…정유업계 ‘9월 위기설’에 긴장

7~8월 원유 도입 물량 지난해 대비 100% 이상 정유업계 “해협 재진입 어려워…9월 물량 문제” 국제유가도 문제…최고가격제 기준 논란 재점화

이란이 호르무즈 해협 재봉쇄를 천명하면서 안정세를 되찾아 가던 국제유가와 원유 수급이 다시 들썩이는 것 아니냐는 우려가 나온다. 정부와 업계는 단기적인 영향은 크지 않을 것으로 예상하면서도, ‘9월 위기설’ 등에 촉각을 곤두세우고 대비에 나섰다.

산업통상부는 13일 문신학 차관 주재로 원유 수급 상황 긴급 점검 회의를 열었다. 회의엔 정유·해운업계, 한국석유공사 관계자가 참석했다. 지난달 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결로 호르무즈 해협 통항이 재개되며 원유 수급에 숨통을 텄지만, 최근 양국간 긴장이 다시 고조되면서 이란은 호르무즈 해협을 재봉쇄하겠다고 밝혔다.

정부는 당장 원유 수급 대란은 없을 것이라고 밝혔다. 산업부는 “현재 국내 정유업계가 확보한 7월과 8월 원유 도입 물량은 지난해와 비교해 100% 이상”이라며 “현 상황이 국내 원유 수급 상황에 단기적으로 미치는 영향은 적을 것으로 전망한다”고 설명했다.

지난 2월 중동 전쟁 발발 이후 꾸준하게 원유 수입처 다변화에 나선 점도 충격을 완화시키는 요인이다. 정부와 정유사는 사우디아라비아 얀부항과 아랍에미리트연합(UAE) 푸자이라항 등 호르무즈 해협을 거치지 않고 원유를 들여올 수 있는 통로를 다수 확보했다. 문 차관은 “정부와 정유·해운업계가 긴밀하게 소통하며 국민 생활에 불안이 없도록 수급 동향을 철저히 살피겠다”고 말했다.

다만 정유업계에선 9월부터는 다시 원유 수급 위기가 찾아올 수 있다는 부정적인 관측이 나온다. 에너지 업계 관계자는 “보통 9월분 원유는 7월에 계약하고 8월에 선적해 들여온다”며 “가까스로 호르무즈 해협을 빠져나온 선박이 다시 위험한 해협으로 들어가기 쉽지 않은 상황”이라고 말했다.

국제유가 급등도 고민이다. 호르무즈 해협이 다시 막히면 각국의 원유 물량 확보 경쟁이 치열해져 가격은 오를 수밖에 없다. 업계에선 종전 MOU 체결 이후 배럴당 60~70달러대까지 떨어졌던 국제유가가 80~90달러대로 치솟을 수 있다고 보고 있다. 정유업계 관계자는 “물량보다 국제유가가 더 큰 문제”라고 말했다.

국제유가가 오르면 석유 최고가격제 기준 논란이 재점화할 수 있다. 정부는 지난달 26일 7차 석유 최고가격제 기준을 발표하면서 보통휘발유와 경유, 등유 모두 각각 ℓ당 150원씩 내렸다. 현재 정유사 공급 가격은 ℓ당 보통휘발유 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원이다.

정유업계 관계자는 “호르무즈 재봉쇄로 국제유가가 치솟으면 기준 재설정이 불가피할 것”이라고 말했다. 싱가포르 국제 석유제품 가격(MOPS)보다 낮은 가격으로 장기간 석유제품을 공급하면 누적 손실이 불어날 수밖에 없다는 논리다.

정부는 당장 석유 최고가격 기준 재설정 계획은 없다는 입장이다. 산업부 관계자는 “최소 일주일은 지켜볼 것”이라고 말했다. 이에 일각에선 정부와 정유업계가 현재 진행하고 있는 최고가격제 도입으로 인한 손실 보전 협의에 변수가 생겼다는 평가가 나온다.