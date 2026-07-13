복날 삼계탕 질렸다면 문어 어때요?···여름철 원기 회복 돕는 최고의 ‘피로회복제’

저칼로리·고단백 식품···체력 보충 식단으로 제격 타우린·아연·비타민B2·비타민E 풍부한 건강 식재료 퓨린 성분에 요산 수치 높아질수도···과식 주의해야

오는 15일은 초복이다. 복날이면 자연스럽게 삼계탕이나 장어 같은 보양식을 찾게 된다. 하지만 의외로 여름철 원기 회복에 도움이 되는 식재료가 있다. 바로 문어다. 초여름부터 제철을 맞는 문어는 낮은 열량에 비해 단백질과 미네랄이 풍부하고, 피로 회복에 도움을 주는 타우린 함량도 높아 여름철 건강식으로 주목받고 있다.

문어는 저칼로리·고단백 식품이면서 여름철 체력 저하 시기에 필요한 영양소를 풍부하게 함유하고 있다. 특히 여름철이 제철인 참문어는 살이 단단하고 감칠맛이 뛰어나 다양한 요리에 활용되는데, 생각보다 영양 가치가 높다.

문어의 대표 영양 성분으로 꼽히는 것은 타우린이다. 타우린은 흔히 피로회복 음료 성분으로 알려져 있으며, 몸속 노폐물 배출을 돕고 육체 피로와 눈의 피로 회복에 도움을 줄 수 있는 아미노산 계열 성분이다. 간 기능을 돕고 혈중 콜레스테롤과 중성지방 감소에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 연구도 있다.

전문가들은 더위로 쉽게 지치고 입맛이 떨어지는 여름철에 문어가 좋은 이유는 고단백이면서도 부담이 적기 때문이라고 설명한다. 실제로 문어는 지방 함량이 낮고 단백질 함량이 높은 편이라 체력 보충 식단으로 활용하기 좋다.

비타민 B2도 풍부한 편이다. 비타민 B2는 탄수화물과 지방, 단백질 대사에 관여해 에너지 생성에 중요한 역할을 한다. 피로감을 쉽게 느끼거나 입안 염증, 피부 트러블이 잦은 사람에게도 필요한 영양소로 꼽힌다.

여름철 땀과 함께 빠져나가기 쉬운 아연 역시 문어에 들어 있다. 아연은 면역 기능과 세포 재생에 관여하는 미네랄로 부족할 경우 미각 저하나 면역력 약화 등이 나타날 수 있다. 땀을 많이 흘리는 계절일수록 충분한 섭취가 중요하다.

항산화 영양소인 비타민 E도 문어의 장점 가운데 하나다. 비타민 E는 세포 손상을 유발하는 활성산소를 줄이는 데 도움을 줄 수 있어 ‘젊음의 비타민’으로도 불린다. 혈액순환 개선과 혈관 건강 유지에도 긍정적인 역할이 기대된다.

문어는 한국 식탁에서 비교적 친숙한 식재료다. 숙회나 초무침, 연포탕, 볶음, 솥밥 등 활용 범위도 넓다. 여름 감자와 함께 올리브유를 듬뿍 뿌린 스페인식 문어요리 ‘뽈뽀’로 즐겨도 좋다. 최근에는 고단백 저지방 식단에 대한 관심이 높아지면서 샐러드 토핑이나 다이어트 식재료로 찾는 사람도 늘고 있다.

다만 과식은 주의해야 한다. 문어에는 퓨린 성분도 비교적 포함돼 있어 과도하게 섭취하면 요산 수치 상승에 영향을 줄 수 있다. 통풍이 있거나 신장 질환이 있는 사람은 섭취량 조절이 필요하다는 조언이 나온다. 전문가들은 하루 약 100g 정도를 적정량으로 제시한다.

영양소 손실을 줄이려면 조리 방식도 중요하다. 타우린과 비타민 B군 일부는 수용성이라 오래 삶을 경우 손실될 수 있다. 전문가들은 숙회처럼 짧게 데치거나 신선한 상태로 섭취하면 영양을 보다 효과적으로 얻을 수 있다고 조언한다.