제주 바다 더 오래 뜨거워진다···고수온 직격탄 양식장 피해 예방 ‘고심’

제주해양수산연구원, 수온 최대 1.5℃ 상승 관측 서부지역 중심 예찰·예방 진료 확대 운영

기후변화의 여파로 올해 제주 바다의 수온이 벌써부터 크게 상승하면서 양식장 관리에 비상이 걸렸다.

제주도 해양수산연구원은 고수온으로 인한 양식 어가의 피해를 최소화하기 위해 현장 예찰과 예방 진료를 대폭 확대 운영한다고 13일 밝혔다.

연구원이 최근 제주 연안의 표층 수온을 관측한 결과 지난해보다 약 1.3도 높게 나타났다. 앞서 지난 5~6월 제주 연안 13개 정점을 대상으로 진행한 관측에서도 표층 수온이 전년 대비 1~1.5도 높게 측정됐다.

연구원은 제주 연안의 여름철 고수온 발생 시기가 해마다 빨라지는 점, 올해 표층 수온이 평년보다 약 1.0도 내외 높을 것으로 전망되는 점 등을 감안할 때 제주 해역의 고수온 현상이 여느 해보다 이르고 장기화할 것으로 전망하고 있다.

고수온으로 인해 직접적인 피해를 입는 도내 양식장들은 비상이 걸렸다. 특히 차가운 염지하수 부존량이 적은 제주 서부지역은 수온 조절이 어려워 고수온 피해가 집중된다.

연구원은 서부지역 양식장을 중심으로 현장 사육관리 점검과 지도를 대폭 강화한다. 양식장을 직접 찾아가 질병검사를 실시하는 이동진료를 확대하고, 공수산질병관리사를 배치해 예찰 활동을 벌인다.

양식 어가를 상대로 도내 연안과 양식장의 실시간 수온 관측 결과를 제공하는 한편 사육 수온 수시 확인과 먹이 공급량 조절 등을 적극 권고하고 있다.

고수온으로 인한 제주지역 양식장 피해는 2020년 1억7000만원, 2022년 4억8000만원, 2023년 20억4000만원, 2024년 53억4000만원, 2025년 52억원으로 폭발적으로 증가했다.

강봉조 해양수산연구원장은 “기후변화로 고수온이 갈수록 빨라지고 길어지는 만큼 피해를 예방하기 위해서는 신속한 초기 대응이 무엇보다 중요하다”면서 “현장 예찰과 이동진료를 확대해 고수온 대응을 강화해 나가겠다”고 말했다.