‘재판 증인 불출석’ 김건희에 과태료 300만원···법원 “정당한 사유 없어” 구인영장 발부

김기현 의원 ‘명품백 선물 의혹’ 재판 증인 소환 김 여사 “건강 좋지 않아” 사유서 냈지만 불인정 재판부, 특검 요청따라 내달 10일 재소환 방침

김건희 여사가 김기현 국민의힘 의원 부부의 ‘명품 클러치백 선물 의혹’ 재판에 증인으로 소환됐지만 불출석해 과태료를 부과받았다.

서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 13일 김기현 의원과 아내 이모씨의 청탁금지법 위반 혐의 사건 공판에서 김건희 여사에게 과태료 300만원을 부과했다. 법원의 소환에 응하지 않은 데 따른 구인영장(구인장)도 발부됐다. 앞서 김건희 특별검사팀은 김 여사를 김 의원 부부 혐의 입증을 위한 증인으로 신청했다.

이날 재판부 설명에 따르면, 김 여사 측은 “건강이 좋지 않아 증인 소환에 응할 수 없다”는 취지의 불출석 사유서를 냈다. 해당 서면에서 김 여사의 변호인은 “김 여사가 모든 증언을 거부할 예정이라 증언대에 설 필요가 없다”고도 주장했다. 그러나 재판부는 이를 정당한 사유로 인정하지 않았다.

형사소송법에 따르면 법원은 소환장을 송달받은 증인이 정당한 사유 없이 출석하지 않을 경우 500만원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 과태료를 부과받은 뒤에도 출석하지 않으면, 법원은 7일 이내 감치 명령을 내릴 수 있다.

재판부는 “(김 여사에게) 질문을 해도 대답을 안 할 것으로 보이는데, 일단 불러서 질문을 하겠다는 것이냐”고 특검팀의 의사를 재차 확인했지만, 특검은 김 여사에 대한 신문이 필요하다고 밝혔다. 이에 재판부는 구인장을 발부해 다음달 10일 김 여사를 다시 법정에 부르기로 했다.

김기현 의원 부부는 2023년 3월17일 김 의원의 국민의힘 당대표 당선에 대한 대가로 김 여사에게 267만원 상당의 로저비비에 클러치백 1개를 제공한 혐의로 기소됐다. 민중기 특별검사팀은 이씨가 백화점에서 가방을 구매한 뒤 국회를 방문해 ‘여사님께 감사하다’는 내용의 편지와 가방을 김 의원에게 전달했고, 이후 김 의원이 대통령실 관계자를 통해 김 여사에게 가방을 전달한 것으로 파악했다.

김 의원은 아내 이씨가 김 여사에게 가방을 선물한 것은 맞지만, 자신은 관여하지 않았다는 입장이다. 김 의원은 지난달 25일 열린 첫 공판에서 “특검법은 김 여사가 금품을 수수했다는 의혹에 대한 것이기 때문에 김 여사가 처벌 대상이 아니면 사건 자체가 수사 대상이 아니라고 생각한다”며 혐의를 부인했다.