정부, 콩나물용 콩 시장접근물량 1만톤 늘리고, 할당관세 고등어 물량 공급 여부 단속

정부가 콩나물용 콩의 저율관세 수입물량 한도를 확대한다. 낮은 할당관세를 적용받는 수입 고등어 물량이 반출되는 지 확인하기 위해 현장점검도 실시한다. 수급불안을 완화해 장바구니 부담을 낮추기 위한 조치다. 다만 최근 슈퍼 엘니뇨로 주요작물 가격도 들썩일 조짐을 보이고 있어 물가 상승 압박은 커지고 있다.

정부는 콩나물 재배용 콩(대두)에 대한 저율관세 시장접근물량을 1만톤 확대하는 방안을 13일 발표했다. 시장접근물량은 정부가 낮은 관세로 수입을 허용해 주는 일정한 수입 물량 한도를 뜻한다.

정부는 지난해 말 국내 공급과 가격 안정을 위해 콩나물 콩의 올해 시장접근물량을 1만7450톤으로 설정하고 5%의 저율 관세를 적용해왔다. 그러나 최근 공급 부족에 따라 가격 인상이 우려되면서 1만톤을 추가해 물량을 총 2만7450톤으로 늘렸다. 신규로 들여오는 1만톤은 개정 규칙이 시행되는 8월 중 이후 수입분에 적용된다.

정부는 저율관세 물량이 확대되면서 식품업계의 원료 수급 불안과 서민 생활물가 안정에 도움을 줄 수 있을 것으로 보고 있다. 대두 외에도 수급과 가격이 불안정한 품목의 물량을 추가로 늘린다는 방침이다.

정부는 이날 낮은 관세가 적용된 수입 냉동 고등어가 시장에 제대로 공급되고 있는지 현장점검에도 나섰다. 정부는 고등어 가격 안정을 위해 냉동 고등어 2만5000톤에 관세율을 10%에서 0% 낮춘 할당관세를 적용하고 있다. 할당관세 적용을 받은 수입업체는 적용을 받은 뒤 45일 이내에 물량을 의무 공급해야 한다. 공급의무를 위반한 업체에 대해선 할당관세 추천이 취소된다.

최근 먹거리 물가가 오름세를 보이고 있다. 최근 슈퍼 엘니뇨(적도 부근 해수면 온도가 평년보다 높아지는 현상) 우려로 콩을 비롯해 옥수수, 설탕, 커피 등 주요작물의 선물가격이 상승세를 기록하고 있다. 최근 한달간 대두 선물은 6.9%, 설탕은 5.7%, 옥수수는 9.9% 상승했다. 최근 골드만삭스는 올해 슈퍼 엘니뇨로 전 세계 식량 가격이 15.8% 급등할 수 있다고 전망했다.