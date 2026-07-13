이 대통령 “AI 패권 골든타임, 미래대응기금으로 청년·지방·교육 등 집중투자”

이재명 대통령은 13일 “미래대응기금을 신설해 미래, 청년, 지방, 교육 등 국가의 미래를 좌우할 4대 분야에 집중 투자하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국가재정전략회의에서 “인공지능(AI) 혁명이 촉발한 반도체 대호황에 힘입어서 전례없는 추가세수가 발생할 것으로 예측된다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “이번 추가세수는 전 세계의 인공지능 패권이 결정되는 골든타임에서 소중한 재원”이라며 “미래대응기금을 통해 경제성장 잠재력을 높여 그 과실을 모든 국민께 돌려드리도록 하겠다”고 말했다.

이 대통령은 “과감하고 지속적인 미래 투자를 담보하는 전략적 투자 플랫폼이 필요하다”면서 “미래대응기금은 이 기능을 수행하게 될 것이며 대도약을 이뤄내는 발판이 될 것”이라고 말했다.

이 대통령은 지난달 29일 정부가 발표한 3대 메가프로젝트와 관련해서는 “반도체·피지컬AI·AI데이터센터 투자가 기업의 시간표대로 제대로 이뤄질 수 있도록 정부 역량을 총동원해서 집중 지원하겠다”면서 “우리 경제의 새로운 기회로 만들어내겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 이를 위해 전력·용수의 안정적 공급과 교통·물류·인프라 확충, 정주 여건 구축을 약속했다.

이 대통령은 또 “인공지능 시대에 불가피하게 늘어나게 될 비정형 노동자들도 빈틈없이 보호받을 수 있도록 사회안전망을 사회안전매트 수준으로 더욱 강화하겠다”고 밝혔다. 그는 “국민 모두가 인공지능 기술 발전의 혜택을 다 누릴 수 있도록 정부가 최선을 다해 일상적으로 지원하겠다”고 했다.

이 대통령은 “오늘 논의할 재정 방향은 앞으로 대한민국의 20년, 30년을 결정하게 된다”면서 “각자가 대한민국의 최고 재무 책임자라는 각오로 논의에 임해 주기를 부탁드린다”고 말했다.

이재명 정부 들어 처음 열린 이날 국가재정전략회의는 ‘과감한 혁신과 투자로 여는 대체불가 대한민국’이라는 슬로건 아래 정부의 중기 재정운용 방향과 중점 투자 방향 등이 논의됐다. 이날 회의에는 더불어민주당과 정부, 청와대를 비롯해 학계·연구기관·시민사회에서 130여명이 참석했다.