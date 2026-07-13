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오송 참사 3년 지났지만 피해자 61% 여전히 ‘PTSD’… 우울증·불면증 악화

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본문 요약

13일 오후 충북교통방송 청사 1층 공개홀에서 열린 '7·15 오송 참사 피해자 추적조사 결과 보고회'에서 오송참사생존자협의회 대표 A씨가 떨리는 목소리로 말했다.

30명의 사상자가 발생한 '오송 지하차도 참사'가 3년이 지났지만 유가족과 생존자 등 피해자들의 심리적 고통은 심화되고 있는 것으로 나타났다.

TBN 충북교통방송과 충북대학교 심리학과는 2023년 7월부터 지난 5월까지 진행한 '오송 참사 피해자 추적 조사 결과 보고'를 이날 발표했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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오송 참사 3년 지났지만 피해자 61% 여전히 ‘PTSD’… 우울증·불면증 악화

입력 2026.07.13 16:08

수정 2026.07.13 17:05

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  • 이삭 기자

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충북 청주시 청원구 정상동 충북교통방송 청사 1층 공개홀에서 13일 열린 ‘7·15 오송 참사 피해자 추적조사 결과 보고회’에서 오송참사생존자협의회 대표 A씨(가운데)가 기자들의 질문에 답하고 있다. 이삭 기자.

충북 청주시 청원구 정상동 충북교통방송 청사 1층 공개홀에서 13일 열린 ‘7·15 오송 참사 피해자 추적조사 결과 보고회’에서 오송참사생존자협의회 대표 A씨(가운데)가 기자들의 질문에 답하고 있다. 이삭 기자.

“사고 현장에서 돌아가신 분들을 직접 목격했고, 정신적으로 신체적으로 큰 피해를 입었는데 생존자들은 왜 소외되고 숨어 살아야 하나요.”

13일 오후 충북교통방송 청사 1층 공개홀에서 열린 ‘7·15 오송 참사 피해자 추적조사 결과 보고회’에서 오송참사생존자협의회 대표 A씨가 떨리는 목소리로 말했다.

이날 검은색 마스크로 얼굴을 가린 A씨는 “생존자들이 겪는 가장 큰 고통 중 하나는 철저한 ‘소외감’과 ‘잊혀지는 것에 대한 두려움’”이라며 “‘나만 살아남았다’는 죄책감 속에 숨어 지내야 하는 현실이 참담하다”고 호소했다.

30명 사상자가 발생한 ‘오송 지하차도 참사’가 3년이 지났지만 유가족과 생존자 등 피해자들의 심리적 고통은 심화 중인 것으로 나타났다.

TBN 충북교통방송과 충북대학교 심리학과는 2023년 7월부터 지난 5월까지 진행한 ‘오송 참사 피해자 추적 조사 결과 보고’를 이날 발표했다. 이번 조사는 오송 참사 유가족과 생존자 등을 대상으로 총 7차례에 걸쳐 온라인 및 우편 설문 방식으로 진행됐다.

발표에 따르면 응답자의 61%가 외상후스트레스장애(PTSD) 증상을 겪고 있는 것으로 확인됐다. 참사 직후 56%였던 우울 증상 위험군 비율은 올해 5월 61%로 오히려 상승했다. 수면 문제의 경우 응답자의 52%가 일상생활에 지장을 받을 정도의 심한 불면증을 겪고 있는 것으로 나타났다. 유가족 및 지인과 사별한 응답자의 88%는 여전히 심리적 부적응을 일으키는 사별 비애 증상을 호소하고 있다.

유족과 생존자들의 신체적 건강 지표도 급격히 무너졌다. 참사 이전 3개월간 평균 5.1점(‘보통’ 이상)이었던 전반적인 건강 상태 점수는 참사 이후 현재까지 평균 3.2점으로 곤두박질쳤다.

참사 이후 복구 과정이 잘 이뤄졌는지와 우리 사회를 안전하다고 인식하는 정도를 묻는 질문에 ‘아니다’라는 응답이 대부분을 차지했다.

온라인을 중심으로 한 2차 피해도 이들을 괴롭혔다. 조사 결과 대다수 응답자가 SNS 등 온라인과 관계 기관으로부터 명예훼손이나 혐오 표현 등을 경험했다고 답했다.

안정광 충북대 심리학과 교수는 “가족을 잃은 유가족 못지않게 참사 현장에서 살아남은 생존자들 역시 극심한 PTSD와 죄책감에 시달리고 있다”며 “하지만 이들은 사회적 관심과 정부 지원 대책에서 철저히 소외된 사각지대에 놓여 있다”고 지적했다.

이어 “참사 이후의 행정적 대처와 진상 규명 과정이 피해자들에게 또 다른 상처를 남겼다”며 “명확한 원인 규명과 처벌이 이뤄지지 않으면 이들의 증상은 결코 나아질 수 없다”고 강조했다.

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