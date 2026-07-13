종합특검, ‘관저 이전 비리 의혹’ 김건희 19일 첫 소환

윤석열 대통령실의 대통령 관저·집무실 이전 비리를 수사하는 권창영 2차 종합특별검사가 오는 19일 김건희 여사를 피의자 신분으로 불러 조사한다. 김 여사는 이 의혹의 ‘정점’에 해당하는 인물로, 종합특검 조사를 받는 것은 처음이다.

김지미 특검보는 13일 정례브리핑에서 “오는 19일 김 여사를 소환해 김오진 전 국토교통부 1차관 등을 통해 관저 공사 업체 선정에 관여했다는 혐의 사실에 대해 조사를 진행할 예정”이라고 밝혔다. 김 여사는 특정범죄 가중처벌법상 알선수재와 직권남용 권리행사 방해 혐의를 받는다.

김 여사는 윤석열 전 대통령이 당선 직후 대통령 집무실을 용산 국방부 청사로 옮기고 관저를 옛 외교부 장관 공관으로 이전할 때 자신과 친분이 있는 인테리어 업체 ‘21그램’이 부당하게 공사를 수주하도록 개입한 의혹을 받고 있다. 특검은 김 여사가 관저 이전 공사 수주 대가로 명품 의류 등을 받아 챙겼다고 의심하고 있다.

특검은 21그램은 종합건설업 면허가 없어 관저 이전 등 공사를 시행할 수 없음에도 불구하고 김태영 21그램 대표가 김 여사와 친분을 쌓은 뒤 수의계약을 통해 공사를 수주했다고 보고 있다. 21그램은 김 여사가 운영한 코바나컨텐츠 사무실을 설계·시공한 업체다.

지난해 이 사건을 수사한 김건희 특검은 김 대표와 김오진 전 국토교통부 1차관, 황모 전 대통령비서실 행정관 등을 직권남용 권리행사 방해 등 혐의로 재판에 넘겼다. 김 전 차관은 관저 이전 당시 대통령실 관리비서관을 지내면서 청와대 이전 TF의 1분과장을 맡았다. 황 전 행정관은 TF팀원이었다. 김건희 특검은 이들이 무자격 업체인 21그램을 부당하게 공사 업체로 선정했다고 판단했지만 김 여사와의 연관성을 밝혀내지 못했다.

이 사건을 넘겨받아 수사하는 종합특검은 관저 등 이전 과정에서 대통령실 주도로 행정안전부 예산을 부당하게 유용한 정황을 포착해 수사를 확대했고, 김대기 전 대통령비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 구속 상태로 재판에 넘겼다. 이상민 전 행정안전부 장관과 김 전 차관도 추가로 기소했다. 특검은 이 사건 감사를 부실하게 했다는 의혹으로도 감사원을 상대로 전방위 수사 중이다.

특검은 윤석열 전 대통령에 대한 공수처의 체포 영장 집행을 방해했다는 의혹과 관련해 나경원·김기현 국민의힘 의원에게 오는 20일 특검 사무실로 나와 조사받으라고 통보했다고 밝혔다. 이들은 경찰과 공수처가 윤 전 대통령 체포 영장을 집행하려 할 때 수사팀을 막아선 혐의(특수공무집행방해)를 받는다.

권영진·윤상현 국민의힘 의원도 이 혐의로 입건돼 수사 선상에 올랐는데, 특검은 이 두 의원이 특검에 서면진술서를 제출했다고 밝혔다. 특검은 나 의원과 김 의원은 진술서 대신 의견서만 제출해 이들을 상대로 출석해 조사받으라고 통보했다고 밝혔다.