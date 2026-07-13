정이한 범행 첫 인정은 5월18일···경찰 “정치권 연루는 확인 불가”

6·3 지방선거를 앞두고 벌어진 ‘음료 피습’ 자작극 혐의로 구속된 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보 사건과 관련해 아직 정치권이 연루된 증거는 확보되지 않은 것으로 조사됐다.

부산경찰청 관계자는 13일 기자들과 만나 “지난 4월27일 발생한 음료 피습 사건과 관련해 정씨가 사전에 정치권 인사들과 통화한 기록은 확인되지 않았다”고 밝혔다.

이 관계자는 “다만 통화내역에는 전화번호만 나와 있기 때문에, 정씨와 통화한 이가 특정 정당에 가입해 있는지 확인은 사실상 불가능하다”고 덧붙였다.

이날 경찰은 최근 정치권 일각의 선거 개입 의혹에 대해서도 선을 그었다. 주진우 국민의힘 의원은 최근 “정씨는 지난 5월 중순 범행을 시인했는데, 경찰이 선거를 완주하도록 방치해 결과에 영향을 미쳤다”고 주장했다.

경찰에 따르면 정씨가 처음 범행을 인정한 시점은 지난 5월18일이다. 경찰은 다음날인 5월19일 정씨를 입건했다. 경찰은 압수수색 영장을 신청했지만 수차례 기각된 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 “지난달 2일 오후 9시40분쯤 압수수색 영장이 발부됐고, 선거 다음 날인 지난달 4일 오전에 영장을 집행했다”며 “범행 공모 혐의를 받는 A씨가 수사 과정에서 단독 범행을 주장하며 진술을 번복하기도 했다”고 설명했다.

경찰은 선거 전 정씨를 사퇴시켰어야 하는 것 아니냐는 주장도 반박했다.

경찰은 “혐의가 입증되지 않은 수사 사항을 외부에 알릴 수는 없다”며 “공무상비밀누설, 피의사실공표, 공무원 선거 관여 등에 해당할 수 있다”고 밝혔다.

정씨에 대한 구속영장을 압수수색 이후 한 달여 뒤에 신청한 이유로는 ‘혐의 입증 절차’가 필요했다고 설명했다.

경찰은 “이번 사건 발생 때부터 압수수색영장과 구속영장 신청 등 전 수사 과정에서 검사와 긴밀하게 협의해왔다”면서 “자작극 혐의를 인지한 후 신속하고 공백 없이 수사를 진행했다”고 강조했다.