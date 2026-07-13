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“사과가 햇볕에 데어버릴까 봐”···40도 ‘극한폭염‘에도 밭 못 떠나는 농민들

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본문 요약

경북 포항시 북구 기계면의 한 사과밭에서 13일 만난 한상수씨가 나무 아래로 허리를 숙인 채 스프링클러를 손보며 말했다.

13일에도 포항 기계면은 36.3도, 경산 하양읍은 36.1도까지 올랐고 두 지역에는 폭염경보가 이어졌다.

사상 처음 발령된 폭염 중대경보에 기계면 농촌 마을에 비상이 걸렸다.

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“사과가 햇볕에 데어버릴까 봐”···40도 ‘극한폭염‘에도 밭 못 떠나는 농민들

입력 2026.07.13 16:35

수정 2026.07.13 16:36

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  • 김현수 기자

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경북 포항시 북구 기계면 한 사과밭에서 13일 한상수씨(68)가 사과나무 아래 설치된 스프링클러의 물줄기를 확인하고 있다. 김현수 기자

경북 포항시 북구 기계면 한 사과밭에서 13일 한상수씨(68)가 사과나무 아래 설치된 스프링클러의 물줄기를 확인하고 있다. 김현수 기자

“물이야 내가 어떻게든 주면 되는데, 사과가 햇볕에 데어버릴까 봐 그게 걱정이지.”

경북 포항시 북구 기계면의 한 사과밭에서 13일 만난 한상수씨(68)가 나무 아래로 허리를 숙인 채 스프링클러를 손보며 말했다. 3300여㎡ 규모 밭에서 30년째 사과를 키워온 한씨는 폭염에도 1~2시간마다 밭을 찾아 물이 제대로 나오는지를 확인했다. 지하수를 끌어올리는 과정에서 흙과 이물질이 끼어 스프링클러가 자주 막히기 때문이다.

그가 걱정하는 것은 강한 햇볕에 사과가 데는 ‘일소피해’다. 일소피해는 고온과 강한 햇볕으로 사과 표면 온도가 급격히 올라 껍질이 갈색으로 변하는 현상이다. 한씨는 “아무리 더워도 사과 상태를 계속 살펴야 해 나와볼 수밖에 없다”며 “지난해에는 35도까지 오르더니 이제는 40도를 육박하니, 살인적인 더위”라고 말했다.

기록적인 폭염이 이어지면서 농민들은 한낮을 피해 작업 시간을 새벽과 늦은 오후로 옮기고 있다. 경산에서 포도를 재배하는 김모씨(60대)는 “아무리 더워도 밭일을 멈출 수 없다”며 “새벽부터 일한 뒤 한낮에는 쉬고, 기온이 다소 떨어지는 오후 4시 이후 다시 밭에 나온다”고 말했다.

포항과 경산에는 지난 12일 ‘폭염 중대경보’가 내려졌다. 폭염 중대경보는 폭염경보가 내려진 지역에서 일 최고 체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상으로 예상될 때 발령된다. 당시 낮 최고기온은 경산 하양읍 39.9도, 포항 기계면 37.5도까지 올랐다. 13일에도 포항 기계면은 36.3도, 경산 하양읍은 36.1도까지 올랐고 두 지역에는 폭염경보가 이어졌다.

폭염경보가 내려진 13일 오후 경북 포항시 영일대해수욕장에서 관광객들이 그늘에 서서 ‘2026 영일대 샌드페스티벌’을 앞두고 조성된 모래조각을 바라보고 있다. 김현수 기자

폭염경보가 내려진 13일 오후 경북 포항시 영일대해수욕장에서 관광객들이 그늘에 서서 ‘2026 영일대 샌드페스티벌’을 앞두고 조성된 모래조각을 바라보고 있다. 김현수 기자

사상 처음 발령된 폭염 중대경보에 기계면 농촌 마을에 비상이 걸렸다. 이장 24명과 면사무소 직원 등 41명이 참여한 단체대화방에는 고령 주민들이 야외활동을 하지 않도록 안내해 달라는 메시지가 종일 이어졌다.

이상억 기계면 이장협의회장은 “주민의 80~90%가 농업에 종사하고 대부분 65세 이상이라 폭염에 특히 취약하다”며 “이장들이 마을별로 순찰하며 밭이나 집 앞 텃밭에서 일하는 주민들을 집으로 돌려보냈다”고 말했다.

극한폭염은 피서객 발길까지 돌려세웠다. 이날 오후 포항 영일대해수욕장에는 붉은색 파라솔 수십개가 접힌 채 모래사장에 늘어서 있었다. 피서객들은 오는 25~26일 열리는 ‘2026 영일대 샌드페스티벌’을 위해 조성된 모래조각 인근 나무 그늘에 모여 사진을 찍고 있었다. 한 관광객은 “모래조각 가까이에서 사진을 찍고 싶지만, 뙤약볕이 무섭고 모래사장도 너무 뜨거워 내려갈 엄두가 나지 않는다”고 말했다.

영일대해수욕장 운영 관계자는 “피서객이 개장 첫날인 지난 11일에는 많았지만 폭염 중대경보가 발령된 12일에는 전날의 절반도 되지 않았다”며 “날이 너무 더워 해수욕장에 나오는 사람도 크게 줄어든 것 같다”고 말했다.

산업현장도 폭염 대응 수위를 높이고 있다. 포스코 포항제철소는 지난 5월부터 현장 작업자와 협력사 직원들에게 생수와 얼음, 쿨토시 등 온열질환 예방 물품을 지급하고 있다. 포스코 관계자는 “체감온도에 따른 작업·휴식 기준을 문자로 알리고 제철소 곳곳에 그늘막과 휴게공간을 마련했다”며 “안전한 작업 환경을 만들기 위한 지원을 강화하겠다”고 말했다.

폭염경보가 내려진 13일 오후 경북 포항시 영일대해수욕장에 붉은색 파라솔들이 접힌 채 늘어서 있다. 김현수 기자

폭염경보가 내려진 13일 오후 경북 포항시 영일대해수욕장에 붉은색 파라솔들이 접힌 채 늘어서 있다. 김현수 기자

‘온열질환자 급증’ 구급 출동·병원 이송 4년새 4배 증가···올해는 하루에 100명 육박

폭염이 기승을 부리면서 최근 4년새 온열질환 신고를 받고 출동한 119구급 활동 건수와 환자의 병원 이송 건수가 4배가량 증가한 것으로 나타났다. 올해는 이달 들어 하루에 100명 가까운 온열질환자가 발생하는 등 인명피해 규모가 갈수록 커지고 있다. 13일 소방청 ‘온열질환 의심 환자 관련 119구급 활동 현황’을 보면, 2021년만 해도 906건이었...

https://www.khan.co.kr/article/202607131200001

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