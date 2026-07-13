백화점 3사, 올해 나란히 외국인 매출 1조원 달성 예상

올해 상반기 백화점 3사 외국인 매출이 역대 최대를 기록하며 고공행진했다. 3사는 올해 연간 기준 외국인 매출 1조원 시대를 열 것으로 예상된다. 방한 외국인 증가, 고환율, 한국 문화에 대한 높아진 관심 등이 맞물린 결과다. 방한 외국인 국적과 구매 상품군도 다양화하고 있어 질적으로도 성장했다는 평가가 나온다.

13일 백화점업계에 따르면 롯데백화점은 올해 상반기 외국인 매출이 6400억원을 기록했다. 롯데백화점의 지난해 연간 외국인 매출 7348억원의 87%를 상반기에 달성한 것이다. 롯데백화점은 3분기 중 외국인 매출 1조원을 달성할 것으로 보고 있다. 신세계백화점도 올해 상반기 외국인 매출이 사상 최대인 5800억원을 기록해 전년 동기대비 120% 급등했다. 지난해 연간 외국인 매출의 89%를 상반기에 채웠다. 현대백화점도 올해 상반기 5000억원의 외국인 매출을 올려 이미 지난해 전체(7000억원)의 약 71%에 도달했다.

서울의 대표적인 관광지에 위치한 매장의 외국인 매출 증가세가 두드러졌다. 서울 명동 롯데백화점 본점의 올해 상반기 외국인 매출은 전년 동기 대비 140% 증가해 전체 매출의 약 30%를 차지했고, 롯데타운 잠실의 외국인 매출은 전년 동기 대비 120% 늘었다. 명동 신세계백화점 본점 방문 고객 3명 중 1명은 외국인이고, 외국인 매출 비중이 전체의 20% 이상인 여의도 더현대 서울은 전년 동기 대비 134% 증가한 외국인 매출을 기록했다.

최근 외국인 관광객이 급증한 부산 지역 매장도 매출이 크게 늘었다. 롯데백화점 부산본점은 올해 상반기 외국인 매출이 150% 증가했고, 오시리아 관광단지에 위치한 롯데몰 동부산점은 170% 증가했다. 신세계백화점 센텀시티점은 부산항 크루즈 입항 확대 등에 힘입어 외국인 매출이 230% 증가했다.

중국 중심이던 백화점 방문 외국인의 국적도 다양해지고 있다. 신세계백화점에 따르면 2019년 외국인 매출에서 중국인이 차지하는 비중은 77.5%에 달했으나, 올해 상반기에는 48.5%로 떨어졌다. 같은 기간 미국인은 1.1%에서 19.1%로, 동남아시아 등 그외 아시아 국가는 4.4%에서 14.9%로 각각 증가했다. 신세계백화점 강남점에 방문한 외국인의 국적은 120개가 넘는다.

방한 외국인 관광객이 늘고, 원화 약세에 따른 가격효과까지 더해지면서 백화점 외국인 매출이 크게 늘었다. 올해 1~5월 누적 방한객은 871만7000명으로 같은 기간 역대 최대를 기록했다. 올해 방한 관광객은 2200만명에 달할 것으로 전망된다. 여전히 달러당 1500원을 넘나드는 고환율은 외국인들이 명품 등 고가 상품에 쉽게 지갑을 열게 하고 있다. 지난 5월 외국인 관광객의 국내 카드 결제액은 2조1222억원으로 1년 전보다 67.1% 늘었는데, 백화점 결제액은 89.2% 급증했다.

백화점이 단순한 소비공간을 넘어 한국 문화를 체험할 수 있는 복합문화공간으로 변모하고 있는 점도 외국인 매출 증가에 힘을 보태고 있다. 신세계백화점 본점의 신세계스퀘어에서는 BTS, 보이넥스트도어 등 K-팝 아이돌의 콘텐츠를 선보여 명동의 관광명소로 자리잡았다. 여전히 해외 명품과 패션 부문이 외국인 매출 증가세를 이끌고 있지만, 화장품, 식음료의 외국인 매출(신세계백화점 기준)이 지난해 같은 기간에 비해 각각 87.3%, 62.9% 성장하는 등 외국인 구매 상품 종류도 다양해지고 있다. 신세계백화점 관계자는 “K-패션·뷰티·푸드 등 한국 라이프스타일 전반에 대한 관심이 높아지면서 쇼핑 수요가 명품을 넘어 다양한 영역으로 확산하고 있다”고 해석했다.

외국인 매출 증가로 백화점 전체 실적도 날개를 달았다. 산업통상부 ‘주요 유통업체 매출 동향’에 따르면 올해 5월 백화점 매출은 전년 동월 대비 24.5% 증가해 대형마트(-5.1%)와 SSM(-8.0%) 등과 뚜렷이 대비됐다.

업계는 외국인 쇼핑 편의 확대와 K-콘텐츠 강화에 주력하고 있다. 롯데백화점은 잠실점과 롯데월드몰에 인공지능(AI) 통역 디스플레이를 설치해 일본어·중국어·베트남어 등 10개 이상의 언어를 지원하고 있다. 지난해 업계 최초로 라인페이 대만 결제 시스템을 도입한 데 이어 오는 9월엔 유니온페이와 협업해 QR 결제와 NFC 퀵패스 결제를 도입할 예정이다. 신세계백화점은 유니온페이, 알리페이, 라인페이, JCB 등 글로벌 결제 플랫폼과 협업을 강화할 예정이다. 지난해 업계 최초로 외국인 고객 맞춤형 AI 쇼핑 도우미 ‘헤이디 글로벌’을 내놓은 현대백화점은 이달 1일부터 스페인어와 프랑스어 지원을 시작했다. 더현대 서울은 전 세계 MZ세대가 많이 찾는 점을 반영해 K-팝·뷰티·푸드 중심의 팝업스토어를 집중적으로 연다.

다만 백화점업계에선 원화 약세가 꺾이고, 돌발적인 외교적 요인으로 외국인 관광객이 급감할 경우 한순간에 매출이 급감할 수 있다고 우려하는 기류도 있다. 업계의 한 관계자는 “각 매장별로 특화하는 등 자체 경쟁력을 강화하고 있지만, 통제할 수 없는 외부 변수가 많아 사전에 모두 대비할 수 없는 게 사실”이라고 말했다.