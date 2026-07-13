“이스라엘 건국 이래 가장 중대한 선거”···‘최장수 총리’ 네타냐후 집권 이어갈까

가자지구·대이란 전쟁 후 첫 선거 ‘정치 심판대’ 최근 지지율 29% 그쳐···여론 악화 속 결과 주목

이스라엘이 오는 10월27일 총선을 치른다. 가자지구 전쟁과 대이란전쟁 이후 처음 치러지는 이번 선거에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 정치적 명운이 심판받게 됐다.

12일(현지시간) 타임스오브이스라엘에 따르면 이스라엘 크네세트(의회)는 성명을 통해 총선이 10월27일 치러질 것이라 밝혔다. 크네세트는 오는 17일 회기가 종료되며 이후 공식적으로 선거 운동이 시작된다.

네타냐후 총리는 지난 6월 차기 총선 출마를 공식 발표한 바 있다. 올해 76세인 네타냐후 총리는 누적 임기 19년에 이르는 이스라엘 역사상 최장수 총리다. 그는 1996~1999년, 2009~2021년, 2022년부터 현재까지 총리직을 역임했다.

이번 총선이 치러지면서 네타냐후 연립정부는 별도 의회 해산 절차 없이 53년 만에 4년 임기를 모두 채운 최초의 정부가 됐다. 이스라엘은 극심한 다당제 체제로 2022년 총선에도 29개의 정당이 출마한 바 있다. 정당 수가 많아 단독정부 구성을 위한 과반의 의석을 한 정당이 확보하는 것이 사실상 불가해 통상 선거가 끝난 후 연립정부 구성을 위한 협상이 시작된다.

하지만 최근 네타냐후 총리에 대한 여론은 악화하고 있다. 히브리대의 최근 여론 조사에 따르면 네타냐후 총리의 지지율은 지난 3월 초 40.5%에서 지난달 29.4%로 크게 하락했다. 응답자의 92%가 이란이 이번 전쟁에서 승리했다고 평가하는 등 대이란전쟁에 대한 여론도 우호적이지 않은 것으로 나타났다.

2023년 10월7일 팔레스타인 무장정파 하마스의 이스라엘 급습에 관한 안보 실패론이 제기되면서 네타냐후 총리에 대한 비판이 본격적으로 터져 나오기 시작했다.

네타냐후 총리의 부패 혐의 재판이 진행되고 있는 것도 주요 변수다. 이스라엘 검찰은 2019년 네타냐후 총리를 뇌물수수와 배임, 사기 등의 혐의로 기소했다. 네타냐후 총리가 유죄 판결을 받을 경우 최대 10년의 징역형에 처할 수 있는 것으로 전해졌다.

AFP통신은 친이란 레바논 무장정파 헤즈볼라와의 교전, 초정통파 유대교도 ‘하레디’의 징병 문제, 전후 가자지구 통치 방안, 사법개혁 등이 주요 선거 쟁점으로 꼽힌다고 짚었다.

네타냐후 총리의 경쟁자로는 가디 아이젠코트 야사르당 대표가 떠오르고 있다. 아이젠코트 대표는 지난달 총리 출마를 공식화했다. 일부 여론조사에서는 야사르당이 네타냐후 총리가 이끄는 우파 정당 리쿠드당보다 높은 지지율을 보이고 있다.

이스라엘군 참모총장 출신인 아이젠코트 대표는 네타냐후 내각에 참여하기도 했다. 하지만 아이젠코트 대표는 “정부가 가자지구에서 세운 목표 중 그 어떤 것도 달성하는 데에 완전히 실패했다”고 말한 뒤 2024년 6월 사임했다.

영국 싱크탱크 채텀하우스의 요시 메켈버그 연구원은 “10월 총선은 1948년 이스라엘 건국 이래 가장 중요한 선거가 될 것”이라고 알자지라에 말했다.