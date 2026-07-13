정부, 추가 원전·SMR 건설 공식화…“공론화 후 12차 전기본 반영”

김성환 기후부 장관, 국가재정전략회의서 밝혀 “전력 수요 급증 대응…대국민 공론화 거칠 것” 서남권 반도체 클러스터 필요 전력 확보 일환 산업부는 국내 업체 소부장 R&D 지원 강조

정부가 원자력발전소와 소형모듈원자로(SMR) 추가 건설을 검토하겠다는 입장을 공식화했다. 서남권 반도체 클러스터에 필요한 전력을 확보하기 위해서다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 13일 청와대에서 열린 국가재정전략회의에서 “전력 수요 급증에 대응하고 기저 전원을 안정화하기 위해 전문가 의견 수렴과 대국민 공론화를 거쳐 신규 원전과 SMR 도입 여부를 결정하겠다”고 말했다. 도출한 결론을 12차 전력수급기본계획(전기본)에 반영하겠다는 뜻도 밝혔다.

정부 안팎에선 서남권 반도체 클러스터 조성 등 3대 메가프로젝트 계획 발표 이후 11차 전기본에 따라 추진하는 대형 원전 2기와 SMR 1기 외에 추가 건설이 필요하다는 주장이 이어져 왔다. 서남권 반도체 클러스터에 필요한 6.4GW(기가와트) 수준의 전력을 확보하려면 태양광과 해상풍력, 원자력 등 다양한 에너지를 함께 투입해야 한다는 논리다.

김 장관은 지난 3일 MBC라디오 인터뷰에서 “반도체는 24시간 전기를 안정적으로 공급해야 하는데 재생에너지가 늘어나는 양만으로는 감당하기가 만만치 않다”며 원전 추가 건설 필요성을 언급했다. 전남 영광에 2기, 울산 울주에 2기 등 총 4기의 대형 원전을 지을 수 있는 땅이 있다고도 말했다.

정부가 신규 원전 추가 건설 검토를 공식화하면서 관련 논의는 급물살을 탈 전망이다. 12차 전기본은 올해 정기국회가 열리기 전에 제시될 가능성이 있다.

김 장관은 또 경기 용인과 호남 반도체 산업단지, 인공지능(AI) 데이터센터 등에 30GW 이상 전력이 필요하다고 설명했다. 내연기관차의 전기차 전환 등 수송과 난방을 전기화하는 데 필요한 양까지 고려하면 2040년까지 50GW 이상 전력이 필요하다고 덧붙였다.

김 장관은 “2030년까지 재생에너지 발전 설비 용량을 100GW로 늘리면서 원전을 조화하는 에너지 대전환의 속도를 높이겠다”고 말했다. 이를 위해 가정용 태양광 보급을 위해 남는 전기에 대해 ‘상계거래’ 대신 현금으로 정산해주는 ‘개인별 햇빛소득’을 추진하겠다고 밝혔다.

산업통상부도 서남권 반도체 클러스터 추가 지원 방안을 발표했다. 김정관 산업부 장관은 먼저 국내 업체 소재·부품·장비(소부장) 연구개발(R&D) 지원을 강조했다.

김 장관은 “반도체 기업들의 대규모 투자 과실을 해외 소부장 기업이 가져가지 않도록 국내 생산 기반 구축 등 전주기를 밀착 지원하겠다”고 말했다. 온디바이스 AI 칩을 조속히 확보해 차세대 화물, 전력 반도체 육성 뜻도 밝혔다.

제도적으로는 ‘메가특구법’을 올해 안에 제정해 반도체 투자 기업에 최고 수준의 규제 특례를 부여하고 세제, 투자 촉진, 인프라를 포함한 종합 지원 패키지를 마련하겠다고 설명했다.