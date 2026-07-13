정부, 국민 누구나 쓰는 ‘모두의 AI’ 공모 본격 착수···연내 출시 목표

정부가 연내 국민 누구나 무료로 사용할 수 있는 범용 인공지능(AI) 서비스인 ‘모두의 AI’ 서비스 구축에 착수했다. 모두의 AI는 국내 독자 AI파운데이션 모델을 절반 이상을 사용해 구축된다.

과학기술정보통신부는 내달 11일까지 모두의 AI 프로젝트 공모를 시작한다고 13일 밝혔다. 모두의 AI 프로젝트는 민간 기업 2~3곳이 주도해 AI 서비스를 제공하는 프로젝트다.

선정 기업은 독자 파운데이션 모델 기준을 충족한 국산 모델을 50% 이상 활용해야 한다. 자사 외 다른 기업의 국산 AI 모델도 30% 이상 사용한다. 외산 모델도 일부 사용할 수 있지만, 해당 모델 활용분은 정부 지원에서 제외된다.

정부는 올해 확보한 엔비디아의 B200 GPU를 최대 512장 제공할 방침이다. 내년부터는 정부 예산을 통해 전 국민 서비스에 필요한 비용을 지원한다.

정부는 다음달 사업자를 선정하고 9월 베타서비스를 시작해, 연말까지 비용 부과나 이용량 제약이 없는 범용 AI 챗봇을 출시하는 것을 목표로 하고 있다. 공공서비스를 찾아 안내하고 신청하는 공공 AI 에이전트도 제공할 계획이다.

과기정통부에 따르면 국내 생성형 AI 이용자는 2300만명에 달하지만 국민 3명 중 1명은 아직 AI를 이용하지 않고 있다. 이용자 대다수도 외산 AI 무료 서비스에 의존하고 있는 것으로 파악됐다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “모두의 AI는 단순한 서비스를 넘어 우리 국민들이 AI와 함께 일하고 배우며 일상을 영위할 수 있도록 지원하는 AI 시대의 계산기·컴퓨터”라며 “기업과 정부뿐만 아니라 국민 여러분께서도 우리 AI를 적극 이용하며 함께 발전시켜 나갈 수 있도록 많은 관심과 지원을 당부드린다”고 밝혔다.