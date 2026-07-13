젤렌스키, 총리 교체 등 대대적 개각···전황 반전 속 국정 재정비

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 총리 교체를 포함한 대대적인 정부 지도부 개편에 나선다. 전황이 우크라이나에 다소 유리하게 돌아서고, 미국과의 관계가 개선되는 흐름 속에서 국정 운영과 외교 전략을 재정비하려는 것으로 풀이된다.

젤렌스키 대통령은 12일(현지시간) “우크라이나는 정치 전략을 바꾸고 있다”며 정부 지도부 개편을 단행하겠다고 밝혔다. 그는 “내각을 새롭게 해야 한다”며 미국과의 관계 강화, 유럽연합(EU) 가입 협상, 군수 지원 확보, 최전선 인접 지역 지원 등 핵심 과제에 정부 역량을 집중하겠다고 설명했다. 또 외교 라인을 손질해 동맹국들의 무기 지원을 확대하고, 사법·법집행 기관 수장도 교체할 계획이라고 밝혔다.

개편의 핵심은 율리아 스비리덴코 총리의 교체다. 경제장관 출신인 그는 지난해 7월 젤렌스키 정부에서 총리로 임명돼 젊은 각료들을 이끌어왔지만 이날 사임했다.

로이터통신은 스비리덴코 총리가 주미 우크라이나 대사로 이동할 가능성이 거론된다고 보도했다. 젤렌스키 대통령은 스비리덴코 총리에게 외교 분야에서 “새롭고 중요한 분야를 이끌 기회를 제공했다”고 밝혔다. 후임 총리로는 국영 에너지기업 나프토가즈의 사장인 세르히 코레츠키가 유력하게 거론된다.

이번 개편은 우크라이나가 전황에서 반등의 계기를 마련한 시점에 이뤄졌다는 점에서 주목된다. 러시아군은 동부 돈바스 지역에서 소폭 전진하고 있지만, 일정 기간에는 우크라이나가 다른 전선에서 더 많은 영토를 탈환하고 있는 것으로 알려졌다. 이날 우크라이나는 장거리 자폭 무인기(드론)로 러시아 정유 시설 약 25%를 마비시켰고, 지난주 아조프해에서 러시아 선박 90척 이상을 공격했다고 발표했다. 이 주장이 사실이라면 러시아 해상 방어에 큰 허점이 드러난 것이라고 뉴욕타임스(NYT)는 분석했다.

미국과의 관계도 개선되는 분위기다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 젤렌스키 대통령을 향해 “우리는 실제로 좋은 관계를 구축했다”고 말했다. 이어 우크라이나의 패트리엇 요격미사일 자체 생산을 허용하겠다는 방침도 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 의회의 승인을 거쳐 인사를 단행할 예정이다. 여당인 ‘국민의 종’이 과반 의석을 확보하고 있지만, 의원들이 항상 당론대로 투표하는 것은 아니어서 인준 과정에서 변수가 생길 가능성도 제기된다.