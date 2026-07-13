도로에 뛰어든 홈플러스 노동자들 “정부, 투기자본 방치···비상대책기구 구성하라”

홈플러스 ‘임시 휴업’에 정부 개입 촉구 “사측, 정상 영업 약속 후 기습 휴업 단행”

파산 기로에 놓인 홈플러스가 13일 모든 매장에서 임시 휴업에 들어가자 홈플러스 노동자들이 “일방적인 기습 휴업”이라며 사태 해결을 위한 정부의 개입을 촉구했다.

마트산업노조 홈플러스지부는 이날 오후 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 긴급 기자회견을 열고 홈플러스 휴점에 대한 입장을 발표했다.

노조는 홈플러스 사측이 앞에서는 정상 영업을 약속하다가 기습 휴업을 단행했다며 이날 매장에 출근한 노동자들이 영문도 모른 채 “즉시 퇴근하라”는 일방적인 지시를 받았다고 전했다. 사측이 지난 10일 전 품목 50% 할인 행사에 대한 노조 측 질의에 “영업 활동을 지속하기 위한 조치”라며 청산 준비가 아니라고 밝혔다가 이틀 만에 이를 뒤집었다는 것이다.

안수용 홈플러스지부장은 “오늘 멈춘 것은 마트만이 아니라 수만명의 노동자들의 생명줄이자 협력업체와 입점업주, 납품업체와 그 가족들까지 수십만명에 달하는 국민들의 생존권”이라며 “이 비극의 공범은 홈플러스를 정상화하고 노동자들의 생존권을 지키겠다고 수없이 약속한 정부”라고 말했다.

안 지부장 등 홈플러스 노동자들은 기자회견 중 대통령이 사태 해결에 나설 것을 촉구하며 청와대 앞 도로에 뛰어들었다가 경찰에 의해 제지당하기도 했다.

노조는 “(홈플러스 대주주인) MBK파트너스 투기자본을 여기까지 키운 것은 정부”라며 “정부는 사모펀드의 무리한 차입 인수와 자산 매각을 방치했고 노동자들이 수없이 경고하는 동안 아무런 대책도 내놓지 않았다”고 밝혔다.

이어 “정부의 투기자본 방치가 이 사태의 원인”이라며 “이재명 정부는 즉각 범정부 비상대책기구를 구성하고 홈플러스 영업 정상화와 노동자 고용보장을 위한 긴급 대책을 내놓아야 한다”고 촉구했다.

앞서 홈플러스는 이날 오전 “운영자금이 모두 고갈돼 상품대금 지급은 물론 매장을 유지하기 위한 운영비조차 감당할 수 없는 상황”이라며 모든 대형마트에서 임시 휴업에 들어간다고 밝혔다. 홈플러스는 지난 5월 전체 104개 매장 중 37곳을 휴점한 뒤 지난달 폐점을 결정했고, 남은 67개 매장을 운영 중이었다. 대형마트 의무휴업일(12일) 전날까지 전 품목 50% 이상 할인 행사를 열며 재고 정리에 나서기도 했다.

홈플러스는 지난 3일 법원의 기업회생절차 폐지 결정으로 창사 30년 만에 파산 위기를 맞았다. 회생에 필요한 최소한의 운영자금 2000억원을 오는 20일까지 조달하지 않으면 홈플러스는 파산 절차를 밟게 된다.

홈플러스는 “20일까지 진행 상황과 법원의 최종 결정을 지켜보고 영업 재개 여부를 결정할 예정”이라고 밝혔다. 그러나 대주주인 MBK파트너스와 최대 채권자인 메리츠금융그룹의 입장이 평행선을 달리고 있어 사실상 파산 수순에 들어간 것이란 관측이 나온다.