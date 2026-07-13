[단독]강호필, 국회의 계엄 해제 의결 전에 참모에게 “2사단 출동 가능한가”

강호필 전 육군 지상작전사령관이 12·3 내란 당시 계엄군의 국회 투입이 진행 중일 때 예하 부대 병력 투입을 검토한 정황을 권창영 2차 종합특별검사팀이 파악했다. 특검은 강 전 사령관이 계엄군을 지휘한 김용현 당시 국방부 장관의 지시로 이를 검토한 것으로 의심한다. 지작사가 국회의 계엄 해제 요구안 통과 전에 계엄에 가담하려 한 정황이 나온 것은 이번이 처음이다.

13일 경향신문 취재 결과, 특검은 최근 전·현직 지작사 참모를 불러 조사하면서 “강 전 사령관이 국회의 계엄 해제 요구 결의안이 의결되기 전에 누군가의 전화를 받고 돌아서며 참모진에게 ‘2사단이 출동 가능한가’ 물었다”며 “누군지 알 수 없으나 윗사람의 전화 같았다”는 취지의 진술을 확보했다.

특검은 또 계엄이 상황인 2024년 12월4일 오전 0시42분 강 전 사령관이 김 전 장관의 전화를 받은 사실을 확인했다. 특검은 이에 따라 김 전 장관의 전화를 받고 예하 2사단 병력 출동 여부를 검토했다고 의심한다.

지작사가 국회의 계엄 해제 요구안 통과 전에 별도의 병력을 출동시키려 한 정황이 포착된 건 이번이 처음이다. 해제 요구 결의안이 국회를 통과한 이후인 12월4일 오전 2시40분쯤 지작사가 예하 2사단 출동을 검토해달라는 계엄사의 요청을 받았다는 사실은 앞선 국회 국정조사 등에서 알려진 바 있다. 그러나 강 전 사령관은 이를 두고 “제가 그(출동 요청) 보고를 받고 그다음에 바로 ‘일체 부대(는) 출동 준비도 하지 마라, 일체 사령관 승인 없이는 부대(를) 움직이지 마라’ 이렇게 지시했다”고 부인했다.

특검은 강 전 사령관이 김 전 장관 등과 교감하며 계엄에 가담하려 한 것으로 본다. 당시 강 전 사령관을 보좌하던 합참 간부는 특검 조사에서 “강 전 사령관의 2사단 검토 지시에 ‘절대 안된다’ 답했고, 강 전 사령관은 더 반응이 없었다”는 취지로 진술했다고 한다. 강 전 사령관은 당시 통화에 대해 특검 조사에서 “김 전 장관이 ‘전방에 이상이 없느냐’고 물었고 ‘이상 없다’고 답했다”고 주장한 것으로 전해졌다.

특검은 강 전 사령관이 계엄 선포 이전부터 수개월에 걸쳐 김 전 장관이나 노상원 전 국군정보사령관 등 계엄을 기획한 인물들과 접촉한 사실도 확인했다. 강 전 사령관은 2024년 9월 지상작전사령관 직무대리로 부임한 이후 12월까지 20여차례 노 전 사령관과 통화한 것으로 조사됐다. 특검 조사 결과 강 전 사령관은 그해 10월쯤 노 전 사령관, A준장 등과 함께 부부 동반 저녁 식사를 가진 것으로 파악했다.

특검은 또 김 전 장관이 국방부 장관으로 지명된 직후인 2024년 8월18일 강 전 사령관을 불러 “너 없으면 사람이 없는 줄 아느냐”, “박안수(계엄사령관)는 충성 맹세를 했다”라고 면박을 준 사실도 확인했다. 강 전 사령관에게 계엄에 가담하라고 압박했다고 볼 수 있는 대목이다.

강 전 사령관은 2024년 7월 윤석열 전 대통령의 하와이 순방에 따라가 윤 전 대통령으로부터 계엄 선포 의지 등을 엿듣고 신원식 당시 국방부 장관에게 “장관님이 말려달라”고 하는 등 그간 계엄에 반대한 인물로 알려졌다. 이런 점에 비춰 계엄에 맞서던 신 전 장관이 장관직에서 밀려나자 후임인 김 전 장관과 노 전 사령관 등이 강 전 사령관을 거듭 회유했고, 결국 강 전 사령관도 계엄에 가담하게 됐다는 것이 특검의 시각이다.

특검 측은 이날 오전 10시20분부터 열린 강 전 사령관에 대한 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에서 이런 점을 근거로 강 전 사령관이 12·3 내란에 적극 가담했다며 그 혐의가 중대하다는 점을 강조한 것으로 전해졌다. 이종록 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 영장실질심사에서 강 전 사령관 측에 “노 전 사령관과 통화하며 어떤 내용을 주고받았느냐”, “(강 전 사령관이) 지작사령관으로 임명된 이유가 뭐라고 보느냐” 등을 질문했다고 한다.