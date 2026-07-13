“개혁 당대표 되겠다”…정청래 연임 도전 공식화 “호남 개혁 공천”

정청래 더불어민주당 의원이 13일 “다시 한번 더 강력한 개혁 당대표가 되겠다”며 8·17 전당대회 당대표 선거 출마를 공식 선언했다. 이재명 대통령에 맞서 ‘자기 정치’를 했다는 경쟁 주자들의 비판을 의식한 듯 “대표직을 이용해 대선에 출마할 생각이 없다”고 했다. 6·3 지방선거 책임론에 휩싸인 전직 여당 대표가 연임 도전을 공식화하면서 차기 당권을 둘러싼 당내 갈등은 더욱 격화할 것으로 보인다.

정 의원은 이날 국회에서 출마 선언을 하며 연임 도전을 공식화했다. 지난달 24일 당대표직에서 사퇴한 지 19일 만이다. 정 의원은 사퇴 직후부터 연임 도전을 시사해왔지만, 주요 당권 주자 가운데 가장 늦게 출마를 선언했다. 자기 정치 논란을 의식한 듯 이 대통령의 순방 귀국 직후 출마를 선언한 것으로 보인다.

정 의원은 지난해 전당대회 슬로건이었던 ‘강력한 개혁 당대표’라는 표현을 다시 사용하며 “중단없는 개혁, 전광석화·속전속결의 개혁을 강력하게 추진하겠다”고 말했다. 그는 “작년 추석 전에 검찰청이 폐지되었다는 기쁜 소식을 약속대로 전해드렸다”며 “보완수사권 전면 폐지는 완벽하게 100% 마무리하겠다”고 말했다. 최근 장윤기 사건을 계기로 보완수사권의 예외적 허용을 주장하는 당내 여론이 높아지는 데 대해 반대 입장을 분명히 한 것이다.

정 의원은 출마선언에서 이 대통령 이름을 30차례 언급했다. 이 대통령이 SNS 글과 공항 환송 행사 미초청 등으로 자신에 대한 불만을 내비쳤다는 해석을 의식한 듯 “지금까지 그래왔듯 앞으로도 당정청 원팀·원보이스로 이재명 대통령을 끝까지 지키겠다”고 말했다.

2002년 대선 직전 노무현·정몽준 후보 단일화 당시 민주당을 탈당해 정몽준 후보 캠프에 합류했던 김민석 의원을 겨냥한 듯한 발언도 했다. 정 의원은 “민주당에 입당한 이래 한 번도 민주당을 떠나본 적이 없다”라며 “지나온 길을 보이면 나아갈 길이 보인다. 믿을 사람은 저 정청래”라고 말했다. 그러면서 “당대표직을 이용해 대선에 출마하지 않겠다”며 “대선 승리의 기획자가 되겠다”고 말했다. 자신을 향해 ‘자기 정치’를 하고 있다고 비판해 온 김 의원이야말로 대선 행보를 하고 있다는 취지의 비판으로 풀이된다.

정 의원은 출마선언에서 이 대통령의 3대 메가프로젝트 성공을 위한 특위 설치, 범민주진보 진영 대선후보 단일화 추진 등 총 10개의 공약을 제시했다. 지방선거 전 무산된 조국혁신당과의 합당 문제는 전 당원 투표에 부쳐 추진하고, 사이버클린대책위원회를 만들어 인터넷상의 내란 청산 작업에 박차를 가하겠다고 했다. 계파 정치를 막기 위해 당원들이 주도하는 상향식 공천을 하겠다면서도 “특별히 호남은 개혁 공천을 강화하겠다”고 했다.

지난 전당대회 때와 마찬가지로 정 의원을 지지하는 의원들은 드물지만, 정 후보는 당원 표심을 자신하고 있다. 정 의원은 이날도 “저는 민주당과 이재명 대통령을 지킬 테니, 당원들께서는 저를 지켜달라”고 말했다. 특히 이번 전당대회부터는 대의원·권리당원 1인1표제가 최초로 도입된다.

정 후보의 공식 출마 선언으로 차기 당대표 선거는 정청래·김민석·송영길·고민정 의원의 4파전으로 치러지게 됐다. 여기에 원외 인사인 김보미 전 전남 강진군의회 의장이 후보 등록을 할 것으로 보인다. 오는 21일 예비경선으로 3명 후보가 본선에 진출한다.