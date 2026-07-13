정청래 더불어민주당 전 대표가 13일 8·17 전당대회 당대표 출마를 선언했다. 비당권파로부터 6·3 지방선거 패배와 당·청 균열을 이유로 불출마 압력을 받아왔지만 대표 연임 도전을 결행한 것이다. 정 전 대표는 이런 사정을 의식한 듯 “지금까지 그래왔듯 당·정·청 원팀·원보이스로 이재명 대통령 곁을 끝까지 지키겠다”고 했다. “당대표직을 이용해 대선에 출마할 생각이 없다”고도 했다. 지난 6일 김민석 전 국무총리, 8일 송영길·고민정 의원에 이어 정 전 대표의 출마로 여당 전대는 사실상 4자 대결 구도로 치러지게 됐다.

민주당은 이번 전대를 통해 집권 2년 차 이재명 정부와 손발을 맞출 지도부를 선출하게 된다. 본격적으로 국정 성과를 내고 국가적 과제를 추진해야 하는 시점인 만큼 어느 때보다 정부·여당의 협력과 당심·민심의 적절한 균형이 중요하다. 그럼에도 그간 당내와 지지층이 친이재명계·친정청래계로 나뉘어 사생결단식 당권 다툼을 벌이면서 여당 전대를 바라보는 민심이 그리 곱지 않은 게 현실이다. 당의 역사적 공동 자산인 김대중·노무현 전 대통령을 자신들 전유물인 양하며 과거 행적을 들춰 상대를 공격하기 급급했던 적통 논쟁이 대표적이다. 이 과정에서 친명·친청계가 서로를 멸칭으로 부르며 감정싸움도 벌였다. 오죽하면 ‘파묘 논쟁’ 같은 달갑지 않은 평가가 여당 전대에 따라붙었겠는가.

반면 정작 심각한 청년 실업과 주거 불안, 자산 양극화, 고물가·고환율로 인한 서민의 어려움 같은 당면한 민생 과제들에 대한 정책 비전과 논쟁은 보이지 않는다. 그러다보니 여당이 강성 당원·지지층을 염두에 둔 선명성 경쟁에만 매몰돼 국민 삶과는 멀어지고 있는 것으로까지 비친다. 이래선 검찰·사법·언론 같은 중요 개혁 과제들도 정치 구호로 보일 뿐 국민에게 진정성으로 다가가기 어렵다. 정당에서 정치 노선을 두고 논쟁이 벌어지는 건 불가피한 측면이 있지만 그 논쟁이 퇴행적이거나 사생결단식 다툼으로 흘러선 곤란하다.

민주당은 정당 본래의 당파적 책무와 당파를 초월해야 할 의무 사이에서 균형을 잡을 필요가 있다. 특히 여당은 초당파적 의무에 더 크게 구속된다는 점을 자각해야 한다. 목소리 큰 강성 당원들에게만 소구하다보면 정작 중요한 민심을 놓칠 수 있음은 물론이다. 당장 국민적 관심과 우려가 큰 검찰 보완수사권 폐지를 두고 각 후보 진영은 선명성 대결로만 치닫고 의원들은 해야 할 말조차 하지 않는 게 현실이다. 이런 비정상은 결국 국가에도 당에도 불행한 결과로 돌아오게 된다. 민주당의 이번 전대는 그런 악순환의 고리를 끊는 전기가 돼야 한다. 후보들이 상호 존중과 ‘민생 우선’의 규칙을 세우고 여당다운 정책과 비전으로 경쟁하길 바란다.