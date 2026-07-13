조선업 역사상 처음으로 노사정이 상시 대화하는 협의체가 13일 닻을 올렸다. 수주 호황, 한·미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가’(MASGA) 등을 계기로 국가 전략산업으로 떠오른 조선업의 지속 가능한 성장 경로를 찾기 위한 시도다. 최근 ‘K조선 르네상스’라는 말까지 나오지만 원·하청 격차, 청년·숙련 인력 부족 등 노사가 함께 풀어야 할 과제는 적지 않다. 조선업 협의체가 상생의 모범사례가 돼 다른 업종으로도 확산되길 기대한다.

고용노동부·산업통상부는 이날 ‘조선업 노사정 협의체’ 발족식을 열었다. 협의체는 조선업의 지속적인 성장 생태계 구축, 청년의 조기입직 및 장기근속 지원, 인공지능(AI)을 활용한 사업장 안전체계 구축 등을 논의할 예정이다. 조선업 노사정이 지속적으로 대화하는 협의체가 만들어진 것은 이번이 처음이다. 한국노총 금속노련뿐 아니라 그간 노사정 대화기구 참여에 부정적이던 민주노총 금속노조까지 참여해 양대 노총이 모두 함께하는 점도 의미가 크다.

조선업 노사정 협의체가 풀어야 할 최대 현안은 사업장을 떠난 숙련공들을 돌아오게 하고, 청년들이 일하고 싶은 조선소를 만드는 것이다. 조선소 생산인력은 원청 소속 정규직 노동자, 1차 사내 하청업체 소속 상용직 노동자(본공), 1차 사내 하청업체로부터 재하도급을 받는 ‘물량팀’ 등 크게 세 그룹으로 나뉜다. 전형적인 다단계 하도급 구조이기 때문에 생산직 다수를 차지하는 하청노동자는 산업재해, 저임금, 고용불안 등에 노출돼 있다. 이러다 보니 숙련공은 거제·울산 등 조선도시에서 떠나갔고, 청년 인력 유입은 더디기만 하다. 주요 조선소들은 다단계 하도급 구조를 근본적으로 뜯어고치는 대신 내국인 노동자의 빈자리를 이주노동자로 채우는 임기응변으로 대응하며 문제를 고질화했다.

김영훈 노동부 장관은 개회사에서 조선업 호황이 지속 가능한지, 청년·숙련공은 조선업으로 돌아오고 있는지, 호황의 온기는 협력사·지역 골목까지 닿고 있는지 물었다. 세 질문 모두에 “그렇다”고 답할 수 없는 게 조선업의 현주소다. 중국과 차별화되는 한국 조선업의 강점은 친환경 고부가가치 선박 제조 역량에 있다. 이 강점은 결국 숙련노동자들의 손끝에서 나온다. 협의체가 원·하청 격차 해소를 통한 숙련공·청년 인력 확보라는 결실을 맺을 수 있길 바란다.