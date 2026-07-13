창간 80주년 경향신문

“추석 철도 예매는 통합앱으로” 8월 중 코레일·SR 통합앱 출시

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

8월 중 한국철도공사와 에스알 통합 앱이 출시된다.

에스알만 이용했던 회원은 통합 앱을 새로 다운로드해야 한다.

또한 코레일·에스알 기존 회원은 통합회원으로 자동전환되기 때문에 별도의 회원 전환 절차는 필요 없다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“추석 철도 예매는 통합앱으로” 8월 중 코레일·SR 통합앱 출시

입력 2026.07.13 19:04

  • 유설희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
수서를 정차역으로 하는 SRT가 서울역에 도착해 정차하고 있다. 권도현 기자

수서를 정차역으로 하는 SRT가 서울역에 도착해 정차하고 있다. 권도현 기자

8월 중 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR) 통합 앱이 출시된다. SR 앱 이용자는 통합 앱을 새로 다운로드를 해야 한다.

국토교통부는 코레일·에스알 통합 앱 출시를 앞두고 두 기관의 회원을 하나로 묶는 ‘회원 전환’을 시작한다고 13일 밝혔다.

통합 앱은 기존 코레일 앱이 업데이트되는 형식으로 8월 중 출시된다. 통합 앱을 통해 9월 운행되는 열차를 예매할 수 있다. 추석 명절 열차도 통합 앱을 통해 하면 된다.

코레일 앱이 설치되어 있는 회원은 별도로 앱을 설치할 필요없다. 에스알만 이용했던 회원은 통합 앱을 새로 다운로드해야 한다.

또한 코레일·에스알 기존 회원은 통합회원으로 자동전환되기 때문에 별도의 회원 전환 절차는 필요 없다.

다만 SRT 승차권 구매 이력과 보유한 할인쿠폰 등 혜택을 통합 앱으로 옮길 필요가 있는 에스알 회원은 통합회원 전환 절차를 밟아야 한다.

‘통합회원 전환 웹사이트’는 기사 하단의 QR코드를 통해 접속할 수 있다. 또한 해당 웹사이트 링크는 코레일·에스알 홈페이지 또는 양사 모바일 앱을 통해서도 확인할 수 있다. 14일부터 이용 가능하다.

고령자 등 앱 이용이 익숙하지 않은 이용객을 위해 전국 주요역사에서 통합회원 전환을 안내를 지원한다.

코레일·에스알 통합회원 전환 웹사이트 QR코드(7월14일부터 이용 가능). 국토부 제공

코레일·에스알 통합회원 전환 웹사이트 QR코드(7월14일부터 이용 가능). 국토부 제공

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글