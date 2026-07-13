“추석 철도 예매는 통합앱으로” 8월 중 코레일·SR 통합앱 출시

8월 중 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR) 통합 앱이 출시된다. SR 앱 이용자는 통합 앱을 새로 다운로드를 해야 한다.

국토교통부는 코레일·에스알 통합 앱 출시를 앞두고 두 기관의 회원을 하나로 묶는 ‘회원 전환’을 시작한다고 13일 밝혔다.

통합 앱은 기존 코레일 앱이 업데이트되는 형식으로 8월 중 출시된다. 통합 앱을 통해 9월 운행되는 열차를 예매할 수 있다. 추석 명절 열차도 통합 앱을 통해 하면 된다.

코레일 앱이 설치되어 있는 회원은 별도로 앱을 설치할 필요없다. 에스알만 이용했던 회원은 통합 앱을 새로 다운로드해야 한다.

또한 코레일·에스알 기존 회원은 통합회원으로 자동전환되기 때문에 별도의 회원 전환 절차는 필요 없다.

다만 SRT 승차권 구매 이력과 보유한 할인쿠폰 등 혜택을 통합 앱으로 옮길 필요가 있는 에스알 회원은 통합회원 전환 절차를 밟아야 한다.

‘통합회원 전환 웹사이트’는 기사 하단의 QR코드를 통해 접속할 수 있다. 또한 해당 웹사이트 링크는 코레일·에스알 홈페이지 또는 양사 모바일 앱을 통해서도 확인할 수 있다. 14일부터 이용 가능하다.

고령자 등 앱 이용이 익숙하지 않은 이용객을 위해 전국 주요역사에서 통합회원 전환을 안내를 지원한다.