창간 80주년 경향신문

오뚜기, 카레·케첩 등 29개 품목 가격 최대 17% 인상

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

오뚜기가 원재료와 부자재 가격 상승에 따라 오는 16일부터 카레와 당면, 케첩, 후추 등 제품군의 29개 품목 출고가를 인상한다고 13일 밝혔다.

13일 식품업계에 따르면 오뚜기는 오는 16일부터 일부 제품 가격의 출고가를 인상한다.

유형별 평균 출고가 인상률은 후추류 17.0%, 당면류 10.0%, 카레류와 케첩류는 각각 6.1%다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오뚜기, 카레·케첩 등 29개 품목 가격 최대 17% 인상

입력 2026.07.13 19:18

  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
서울의 한 대형마트에 오뚜기 카레 제품이 진열되어 있다. 연합뉴스

서울의 한 대형마트에 오뚜기 카레 제품이 진열되어 있다. 연합뉴스

오뚜기가 원재료와 부자재 가격 상승에 따라 오는 16일부터 카레와 당면, 케첩, 후추 등 제품군의 29개 품목 출고가를 인상한다고 13일 밝혔다. 최근 식음료·외식업체들이 원재료비와 환율, 물류비 등 부담을 견디지 못하고 상품 가격을 인상하는 경우가 잦아지고 있다.

13일 식품업계에 따르면 오뚜기는 오는 16일부터 일부 제품 가격의 출고가를 인상한다. 유형별 평균 출고가 인상률은 후추류 17.0%, 당면류 10.0%, 카레류와 케첩류는 각각 6.1%다.

품목별로 ‘3일숙성카레 약간매운맛(80ｇ)’은 3200원에서 3680원으로 480원 오른다. ‘옛날당면(500ｇ)’은 7180원에서 7950원으로 770원 인상된다. ‘토마토케첩(300ｇ)’은 2180원에서 2480원으로, ‘순후추(캔·50ｇ)’는 4850원에서 5380원으로 각각 오른다.

인상된 판매가는 오는 16일부터 유통 채널별로 순차적으로 반영될 예정이다.

오뚜기 관계자는 “국제 유가와 나프타 가격 변동의 영향으로 포장재 가격이 상승한 데다, 고환율이 이어지면서 주요 원재료의 수입 비용도 증가해 제조 원가 부담이 크게 확대됐다”고 설명했다.

롯데칠성음료도 지난달 26일부터 칠성사이다를 비롯한 12개 브랜드의 44개 품목의 출고가를 평균 5.3% 인상했다.

레쓰비의 상승률이 7.6%로 가장 높았다. 이프로부족할때(6.9%), 게토레이(6.3%), 밀키스(6.0%), 립톤(5.9%), 펩시콜라(5.0%), 칠성사이다(4.3%), 핫식스(4.0%) 순으로 올랐다.

통상 출고가가 인상되면 편의점 등에서 판매하는 소매 가격도 뒤따라 오르는 것이 보편적이어서, 소비자들의 장바구니 부담도 늘어날 것으로 예상된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글