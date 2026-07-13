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휠체어 타고 유학 가기

입력 2026.07.13 20:03

수정 2026.07.13 20:07

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올해 9월 석사 과정을 시작하려 영국으로 떠난다. 얼마 전에는 국비유학 장학금 면접도 보고 왔다. 졸업을 앞두고 급히 정한 목표라 각각의 절차가 그야말로 배수진을 친 상황이었다. 대학원 지원을 시작으로, 급히 어학 점수를 만들고, 장학금을 지원하기 위해 단 한 회 남은 한국사능력검정시험도 보고, 와중에 졸업 학기 과제도 했다.

막상 일을 저지르고 나니 부담감이 몰려왔다. 한국의 학비와는 비교할 수 없는 수준의 등록금도 문제였지만, 장애를 가진 유학생으로서는 그것 외에도 해결해야 할 것이 많았다. 등교하는 루트, 기숙사 시설, 일상생활 돌봄 지원 등 알아보아야 할 것이 산더미다. “우리나라보다 영미권은 접근성 보장이 잘되어 있으니까”라는 말은 여행객의 신분까지만 통하는 위로였다. 장애인이자 외국인, 게다가 학생인 상황에서는 다중적인 장벽을 마주한다는 것을 이제 알았다. 돌봄 인력 매칭의 어려움으로 학기 시작 전 귀국해야 한 장애인 지인의 이야기도 전해 들었다.

모든 인간에게 돌봄은 필수적이지만, 장애를 가지고 살면 밀접한 돌봄의 손길이 자주 필요한 것은 사실이다. 여행하는 순간에도 모르는 이들의 손을 참으로 많이 빌렸다. 캐리어를 놓치고, 높은 턱 앞에 가로막히고, 심한 경사에서 내려오지 못할 때마다 손들이 불쑥 다가와 나와 연결되었다. 그러한 교류의 순간이 주는 기쁨은 분명하나, 여행지가 아닌 생활의 공간이 될 곳까지 무작위의 돌봄에 의지할 수는 없었다.

대학원의 홈페이지에는 장애 학생으로서 받을 수 있는 지원이 빼곡히 안내되어 있었다. 이를 집행하는 센터의 규모도 매우 크다. 하지만 장애 유학생에 관한 이야기는 아주 짧았다. ‘국제 장애 학생은 일상생활 보조 인력 등 추가적인 개인 예산이 필요할 수 있음을 인지하고 충분한 자원을 준비해야 한다’는 안내가 가슴을 내내 답답하게 한다. 사비로 사람을 고용해야 할 수도 있고, 휠체어 반경을 고려한 큰 면적의 기숙사는 그만큼 비쌌다.

미국에서의 시간을 종종 생각한다. 운 좋게 미 국무부 장학생으로 떠난 교환학생 학기. 국무부에서 지원해 주는 금액에는 학비와 기숙사비뿐만 아니라 일상생활을 지원하는 인력 고용비까지 포함되어 있었다. 매일 아침, 옷을 갈아입고 학교 갈 채비를 돕는 사람이 내 방을 찾아왔다. 그가 있었기에 학기를 살아낼 수 있었다.

돈과 돌봄 문제 이외에는 나름 잘 준비해 가고 있다. 내 상황을 공유하기 위해 진행한 학과 교수님과의 미팅에서는 농담과 조언이 오갔다. 촬영 등 실기 중심의 커리큘럼이 걱정이라는 내 말에 교수님은 ‘네가 찍고 싶은 건 뭐든 해보라’며 이전에도 학교에 뇌성마비를 가진 학생이 있었다고 귀띔해 주었다. 휠체어에 설치하는 카메라 마운트 등 여러 방면을 고민해 보겠다고도 했다. 기대된다. 적어도 배움의 공간에서는 내 뜻대로 활보할 수 있을 것만 같다. 문제는 그 공간에 도달하기 위해 장애인 개인이 부담해야 하는 산이 너무나 커다랗게 보인다는 것이다. 많은 장애 학생이 이 앞에서 좌절하거나, 엄두도 내지 못하고 고개를 돌리지는 않았을까? 배우고 싶은 것을 배우기 위해 때때로 우리에게 필요한 것은 합격 통지서보다 누군가의 손이다.

김지우 작가·‘굴러라 구르님’대표

김지우 작가·‘굴러라 구르님’대표

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