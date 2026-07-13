합수본, ‘국힘 집단가입 강요’ 이만희 추가 기소···신천지 간부 7명도 재판행

정치적 영향력을 확대하기 위해 신도들에게 국민의힘 당원 가입을 강요한 혐의를 받는 이만희 신천지 총회장이 13일 추가 기소됐다. 이 회장의 지시로 범행을 주도한 신천지의 간부들도 재판에 넘겨졌다.

정교 유착 비리 합동수사본부(김태훈 본부장)는 이날 이만희 총회장을 정당법 위반 및 업무방해 혐의로 추가 기소했다고 밝혔다. 앞서 합수본은 지난달 29일 이 회장의 범죄사실 중 공소시효가 임박한 혐의에 대해서만 구속기소 했고, 이날 나머지 혐의에 대해 추가로 공소를 제기했다.

교인 집단가입 범행 전반을 주도한 신천지의 전직 간부들도 재판에 넘겨졌다. 합수본은 이날 고동안 전 신천지 총무와 전 요한지파 총무 A씨, 전 시몬지파 총무 B씨 등 핵심 간부 3명을 구속기소 했고, 범행에 가담한 총회 및 지파 간부 4명을 같은 혐의로 불구속기소 했다.

이 총회장 등은 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받는다. 정당법 42조는 정당 가입이나 탈당을 강요하지 못하도록 하고 있다. 조직적 당원 가입으로 국민의힘 선거 업무에 지장 줬다는 혐의(업무방해)도 적용됐다.

합수본은 이들이 국민의힘 대선과 총선 경선 과정에 영향력을 행사해 윤석열 정권에 현안을 청탁하고, 각종 혜택을 누리려 했다고 의심한다. 이들은 ‘필라테스 프로젝트’라는 이름까지 붙여가며 신도를 상대로 집단 당원 가입을 독려했고, 그 결과 5만 명이 넘는 신도가 국민의힘에 가입한 것으로 조사됐다.

합수본 수사 결과에 따르면, 이들이 ‘교인 집단가입’으로 영향력을 행사한 선거는 2022년 제8회 지방선거(2022년 6월 실시), 2023년 국민의힘 당 대표 경선(2023년 3월 실시), 2024년 제22대 국회의원 선거(2024년 4월 실시) 등 총 세 차례에 달한다.