[이대근 칼럼]왜 김부겸·우원식인가

어쩌다 보니 범여권은 김민석·정청래·조국의 무대가 됐다. 이례적으로 일찍 시작된 차기 대선 경쟁에서 그들은 지지를 얻든 잃든 각자 방식으로 존재감을 키우며 정치 중심에 서 있다. 반면 김부겸·우원식 같은 경륜 있는 정치인은 시야 밖으로 밀려나 있다.



그래서 뭐 어쨌다는 건가. 이것이 개별 정치인의 운명에 관한 이야기라면 그들이 어떻든 상관할 바가 아니다. 그러나 그들의 부침이 한국 정치의 현실을 드러내는 것이라면, 사정이 다르다.



세 사람 중 한 명은 새 세대 정치인으로 기대를 모았으나 기성 정치인의 행태를 답습해 큰 실망을 안겨준 적이 있다. 재기에 성공했지만, 그건 당내 권력 구도의 변화, 계파 정치의 산물일 뿐이다. 아직 거쳐야 할 시험이 남아 있다.



다른 인물은 상대를 창으로 찌르고 칼로 베는 활극이 정치 인생 전부인 사람이다. 또 다른 인물은 이미 고위공직자로서의 도덕성에 관해, 정치인으로서의 자질에 관해 두 차례 검증대에 섰고 성적표도 받았다. 그럼에도 이들이 정치의 중심을 차지하고 있다는 사실은 한국 정치가 얼마나 납작해졌는지를 말해준다.



시대 요구를 자기 품에 담아내기 위해 분투했던 비주류 정당은 주류 기득권이 된 이후 다른 정당으로 변모했다. 공동체 비전을 갈고닦는 일이 아니라, 이미 획득한 자산을 독차지하려는 상속 싸움에 몰두한다.



싸움은 단순하다. 당이 소부족 연합체로 전락한 상황이라, 당 전체의 지지를 얻지 않아도 충성도 높은 소부족 하나만 장악하면 당내 권력 경쟁의 주도권을 쥘 수 있다. 그렇게 한국 정치라는 넓은 운동장은 작은 마당으로 쪼그라들었다. 그 마당 다툼을 정치라고 할 수는 없다. 그건 마당놀이다.



이 마당놀이에서는 보편적 정치 윤리보다 부족적 도덕률이 더 중요해진다. 의리, 친명, 친청, 적통 같은 부족언어가 기승을 부리는 것은 그 때문이다. 여기에 김대중·노무현·문재인을 자기 부족의 시조로 끌어올려 신성화하면 부족주의 서사가 완성된다.



부족주의가 정치 문법이 되면 정치는 너무 쉬운 일이 된다. 정치는 다른 입장을 가진 상대를 설득하고, 그와 타협하는 일이다. 이상과 현실 사이 균형점을 찾으며, 절제를 잃지 않으면서도 자기 비전을 밀고 나갈 줄 알아야 하는 정교한 과업이다.



이제는 그 까다롭고 힘들고 더딘 일을 하지 않아도 된다. 그저 편을 만들고, 눈치 보다 줄서기 하면 그만이다. 일단 편가르기를 하면, 자동으로 우리 편은 선이고 상대편은 악이 된다. 그러면 혐오와 배제는 정당화되고, 나아가 숭고하고 아름다운 일이 된다. 정치는 더 이상 예술이 아니다. 처세술이다.



정치가 쉬워지면, 시민에게 남은 선택은 둘 중 하나다. 부족언어가 지배하는 정치에서 쟁점마다 스스로 판단하는 고된 일을 감수하거나, 정치의 장을 떠나거나. 정치가 쉬워지면, 시민이 힘들어진다.



이런 정치에서 김부겸·우원식 같은 정치인은 설 자리가 없다. 두 사람은 혐오와 적대, 분열을 정치무기로 쓰지 않았다. 갈등 조정과 타협의 중요성을 잘 이해했고, 실천하려 했다. 민주주의에서는 너무나 평범한 덕목이다. 그러나 통합과 대화가 실종된 시대에는 그 평범함이 희귀한 자질이 된다. 부족주의가 그들을 특별한 정치인으로 만든 것이다.



그들이 정말 지도자라면, 어떤 난관이라도 뚫고 스스로 우뚝 설 존재여야 하는 것 아니냐고 할 수 있다. 그러나 민주주의는 그런 영웅에 기대는 체제가 아니다. 상식과 절제를 갖춘 정치인이 자기 역할을 다하는 것만으로도 잘 작동하는 체제다. 한국 정치의 문제는 큰 바위 얼굴의 부재가 아니라, 정치적 평범성의 부재다. 그것이 두 사람을 돌아보게 만든다.



두 사람의 행동을 촉구한다. 여기서 더 물러서면 정치의 정상화는 더 멀어진다. 성공은 언제나 모방을 낳는다. 부족정치가 성공모델이 되는 순간, 정치인들은 너도나도 소부족장이 되려 할 것이다. 두 사람이 민주당에 실망한 당 안팎의 시민을 믿고 통합과 대화의 정치로 성과를 낸다면, 다른 정치인들도 뒤따를 것이다. 부족정치를 실패모델로, 통합정치를 성공모델로 바꾸는 것. 두 사람에게 주어진 과업이다. 통합과 대화는 유약함의 증표가 아니라 자신감의 증거다.



분열정치를 이기는 힘은 증오와 악다구니가 아니라, 존중과 절제다. 악귀를 쫓는 것은 몽둥이가 아니라 마늘이다.