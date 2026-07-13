[세상 읽기]슬픔 공부

세상에서 일어나는 일 중 어떤 것이 마음을 치면 그에 관한 책을 찾아보려고 애쓰는 편이다. 최근 가장 마음을 치는 사건은, 아무래도 배재고 야구선수들의 광주제일고 조롱 응원일 것이다. 그에 관한 많고도 많은 보도와 논평 가운데 배재고의 광주 방문 장면이 내 눈을 붙들었다. 배재고 교장선생님은 안경을 벗어든 채 눈물을 닦으며 흐느낌 섞어 사과를 했고, 광주제일고 교장선생님은 아득한 얼굴과 온화한 목소리로 용서와 위로와 희망에 대해 말했다. 그가 배재고 학부모와 학생들의 눈물, 교사들의 아픔을 언급할 때 나도 눈물이 솟았는데, 순간 질문도 함께 솟았다. 나, 왜 울지? 저 사람들은 왜 울지? 우리는 우리 눈물의 의미를 얼마나 알까?



그래서 뽑아든 그림책이 <왜 우니?>였다. 한 아이가 쪼그려 앉아 울다가 일어나, 눈물방울을 매단 채로 길을 걸으며 우는 모든 존재에게 묻는다. 왜 우니? 남녀노소 가리지 않는 대상에 고양이까지 끼워준다. “어른인 줄 알았는데 아직 한참 멀어서” “이쪽에서 밀고 저쪽에서 미는데 서 있을 자신이 없어서” “엄마가 있는 줄 알았는데 없어서” “엄마가 없는 줄 알았는데 있어서” 등등, 가지각색 울음의 이유들이 마음을 아릿하게도 만들고, 웃음이 비어져나오게도 한다. “동그랗고 빙글빙글 돌아가는 지구 위에 내가 서 있다는 게 아슬아슬해서” 운다는 지구인의 눈물에는 외계인이 딱하다는 얼굴로 동조해주기도 한다.



등장하는 모든 존재가 일렬로 늘어서서 릴레이로 옆 존재의 눈물을 닦아주는 마지막 페이지에 나는 가슴이 뭉클했었다. 이렇게 ‘상투적인 해피엔딩’을 용감하고 사랑스럽게 내세워준 게 고마워서였다. 그렇게 단순한 해피엔딩은 동화에나 나오는 거라는 비관도 있을 수 있지만, 결국 우리가 붙들 궁극의 희망은 동화 같은 위로와 온기임을 지치지 않고 말해주는 작가들이 있는 한 우리도 희망을 붙든 손의 힘을 풀지 않을 수 있을 것이다. 광주로 내려가 눈물 흘린 사람들의 손이 옆 사람들의 눈물을 닦아주리라는 믿음을 나는 버리고 싶지 않다. 내친김에 이들을 모두 모은 뒤 슬픔에 관한 책을 읽게 하고, 자기 슬픔의 이유를 쓰고 그려 작고 다채로운 그림책을 만들게 하고 싶다고 바란다면, 과한 일일까?



가지각색이기는 하지만, 눈물의 가장 큰 이유는 아무래도 슬픔일 것이다. 그러면, 우리는 왜 슬프지? <슬픔을 공부하는 슬픔>도 읽고, <슬픔에 이름 붙이기>도 읽는다. “인간은 자신의 한계를 슬퍼할 줄 아는 생명이니까. 한계를 슬퍼하면서 슬픔의 힘으로 타인의 슬픔을 향해 가려고 노력하니까”가 가장 강력하게 새겨진다. 사과하며 울던 사람들은 자신들의 한계를 슬퍼했을까? 징계로 인해 생긴 앞길의 한계가 아니라 그 응원이 무슨 맥락에서 누구에게 어떤 아픔을 주는지 몰랐던 한계를? 그 슬픔의 힘으로 자신들이 상처 입힌 사람들의 슬픔에 가서 닿으려고 노력해야 한다는 생각으로 울었을까?



두 학교의 건장한 선수 ‘아이들’이 5·18묘지에서 단정하게 줄 맞춰 서서 고개를 숙이는 참배 장면은 착잡했다. 단정하게 줄지은 봉분 아래에는 5·18 때 희생된 ‘아이들’이 백골로 누워 있을 터이다. 조롱을 한 쪽이건 당한 쪽이건, 서 있는 아이들의 슬픔이 모두 “사랑과 불가분의 관계”에 있는 진정한 슬픔으로서 누워 있는 아이들의 슬픔에 가서 닿았기를 바란다.