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교보생명, 42년째 유소년 체육 인재 육성

입력 2026.07.13 20:18

수정 2026.07.13 20:21

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제천서 ‘교보생명컵 꿈나무체육대회’…올해는 7개 종목 5000여명 참가

지난 9일 충북 제천실내체육관에서 열린 ‘제42회 교보생명컵 꿈나무체육대회’ 개회식에서 여서정 선수 등 체조 국가대표 선수들이 사인회를 열고 있다. 교보생명 제공

지난 9일 충북 제천실내체육관에서 열린 ‘제42회 교보생명컵 꿈나무체육대회’ 개회식에서 여서정 선수 등 체조 국가대표 선수들이 사인회를 열고 있다. 교보생명 제공

교보생명은 지난 9일 충북 제천실내체육관에서 ‘제42회 교보생명컵 꿈나무체육대회’ 개회식을 열고 한 달간의 대회 일정을 시작했다고 13일 밝혔다.

1985년 시작된 교보생명컵 꿈나무체육대회는 민간이 주관하는 국내 유일의 유소년 전국종합체육대회다. 지금까지 15만5000여명의 학생 선수들이 이 대회를 거쳤으며, 이 중 500여명이 국가대표로 성장했다. 올해 대회에는 체조·육상·유도·테니스·빙상·탁구·수영 등 7개 종목에 걸쳐 전국 초등학생 선수 5000여명이 참가한다.

개회식에는 체조 국가대표 여서정과 허웅 등 이 대회 출신 선수들이 참석해 후배들을 응원했다.

교보생명은 체육 유망주를 선발해 중고등학교 6년 동안 매년 장학금을 지원하는 ‘체육꿈나무 육성 장학사업’도 운영하고 있다.

교보생명 관계자는 “꿈나무체육대회는 실력뿐 아니라 정정당당한 경쟁과 스포츠맨십을 배우는 교육의 장”이라며 “앞으로도 체육꿈나무 육성을 위한 지원을 이어가겠다”고 말했다.

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