‘창과 방패’ 싸움이냐, ‘4년 VS 60년’ 대망이냐

가려진 4강…우승컵은 어디로

‘6경기 16골’ 막강 공격력 프랑스

스페인은 야말 ‘골 침묵’서 깨야

잉글랜드 안정성 떨어지는 단점

‘2경기 연장’ 아르헨은 수비 구멍

프랑스-스페인(15일 오전 4시) : ‘6전 전승’ 프랑스냐, ‘1실점’ 스페인이냐.



막강 공격력을 보여준 프랑스와 짠물수비를 구축한 스페인이 맞붙는다. 2018년 우승국 프랑스는 3회 연속 월드컵 결승행을 노린다. 2010년 챔피언 스페인은 16년 만의 정상 탈환에 도전한다.



프랑스는 세네갈을 3-1, 이라크를 3-0, 노르웨이를 4-1로 꺾었다. 32강에서는 스웨덴을 3-0으로 완파했고, 16강에서는 파라과이를 1-0으로 눌렀다. 8강에서도 모로코를 2-0으로 제압했다. 6경기에서 모두 이겼고 16골을 넣었다. 킬리안 음바페는 8골(3도움)을, 우스만 뎀벨레는 5골을 각각 넣었고, 마이클 올리세는 5도움을 기록했다.



스페인은 첫 경기에서 카보베르데와 0-0으로 비겼지만 사우디아라비아를 4-0, 우루과이를 1-0으로 꺾었다. 32강에서는 오스트리아를 3-0으로 제압했고, 16강 포르투갈전과 8강 벨기에전 모두 막판 결승골로 이겼다. 스페인은 6경기에서 11골을 넣고 1골만 허용했다.공격수 라민 야말의 반등이 필요하다. 야말은 사우디아라비아전에서 한 골을 넣었지만 이후 득점하지 못했다.



대신 조커 메리노는 포르투갈과 벨기에를 상대로 두 경기 연속 막판 결승골을 넣었다. 역대 A매치에서는 스페인이 18승7무13패로 앞선다. 월드컵 맞대결은 한 번뿐이었고 프랑스가 이겼다.



최근 흐름은 스페인 쪽이다. 스페인은 유로 2024 준결승에서 프랑스를 2-1로 꺾었고 2025년 네이션스리그 준결승에서도 5-4로 승리했다.



잉글랜드-아르헨티나(16일 오전 4시) : 메시의 마지막 도전과 벨링엄의 급부상



1966년 이후 60년 만의 우승을 노리는 잉글랜드와 2회 연속 우승에 도전하는 아르헨티나의 대결이다. 잉글랜드는 크로아티아와의 첫 경기에서 4-2로 이겼지만 가나와 0-0으로 비겼다. 파나마를 2-0으로 꺾고 조별리그를 통과한 뒤 32강 콩고민주공화국전에서는 탈락 위기에서 몰렸지만 해리 케인이 막판 두 골을 넣어 2-1로 역전승을 했다. 16강 멕시코전에서는 고지대와 홈 관중 압박, 한 명 퇴장까지 이겨내고 3-2로 승리했고 8강 노르웨이전에서는 벨링엄이 두 골을 넣어 연장 끝에 2-1로 이겼다. 케인과 벨링엄은 각각 6골을 넣었다. 잉글랜드의 강점은 체격과 활동량이다. 반면 안정성은 떨어진다. 콩고민주공화국과 멕시코, 노르웨이를 상대로 모두 실점했고 세 경기 중 두 경기에서 먼저 골을 내줬다.



아르헨티나는 알제리를 3-0, 오스트리아를 2-0, 요르단을 3-1로 꺾었다. 32강 카보베르데전에서는 두 차례 동점을 허용한 뒤 연장 끝에 3-2로 이겼다. 16강 이집트전에서는 종료 직전까지 0-2로 뒤지다가 2-2를 만들었고, 후반 추가시간 결승골로 역전승을 했다. 8강 스위스전에서는 1-1로 맞선 연장전에 두 골을 넣어 이겼다. 세 차례 토너먼트 경기 중 두 경기를 연장까지 치렀다. 수비도 약하다. 카보베르데와 이집트에 2골씩 내줬고 스위스에도 동점골을 허용했다. 39세 메시는 8골로 음바페와 득점 공동 선두다.



역대 A매치에서는 잉글랜드가 6승5무2패로 앞선다. 월드컵에서는 5차례 만나 잉글랜드가 3승1무1패를 기록했다. 마지막 맞대결은 2005년 11월 평가전이다. 잉글랜드가 마이클 오언의 두 골을 앞세워 3-2로 이겼다. 당시 메시는 출전하지 않았다. 이번 맞대결에서도 잉글랜드가 아주 약간 앞선다는 예상은 대체로 비슷하다.

