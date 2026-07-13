“러시아군 비밀 부대, 도쿄 거점으로 우크라전에 쓸 첨단 부품 조달했다”

NYT “외교관·사업가로 위장” 러 무기서 한국산 부품도 발견

러시아군 정보총국(GRU) 비밀 부대가 일본 도쿄를 거점으로 우크라이나전에 쓸 첨단 부품을 조달해온 정황이 드러났다.



뉴욕타임스(NYT)는 12일(현지시간) GRU 산하 20국이 도쿄 시내 러시아 국영항공사 아에로플로트 사무실을 거점으로 부품 조달 활동을 해왔다고 보도했다. 20국 요원들은 외교관이나 사업가로 위장해 전장에서 쓸 기술을 러시아로 밀반출하는 역할을 맡아온 것으로 파악됐다.



서방 정보기관 4곳의 당국자들은 도쿄 거점 핵심 인물로 막심 블라디미로비치 필첸코프를 지목했다. 그는 2024년부터 아에로플로트 직원으로 위장해 활동해온 것으로 파악됐다. GRU 요원들이 아에로플로트 직원 신분을 위장하는 관행은 소련 시절부터 이어져온 것으로 알려졌다.



우크라이나 정부에 따르면 러시아 미사일과 드론의 90%에 일본산 부품이 쓰이고 있다. 러시아는 일본산 장비를 베트남 등을 경유해 조달하는 것으로 파악됐다.



지난 5월 러시아 Kh-101 순항미사일이 우크라이나 키이우의 주택을 파괴해 최소 24명이 숨졌는데, 우크라이나 당국 조사 결과 이 미사일의 유도장치에 수출금지 품목인 일본산 부품이 쓰인 것으로 나타났다. NYT에 따르면 우크라이나는 지난해 4월에만 일본 외무성에 8건의 외교 서한을 보내 일본 부품이 러시아 무기에 사용되고 있다는 증거를 제시했다.



영국 텔레그래프도 서방 정보당국자들 말을 인용해 “우크라이나전 개전 이후 서방에서 추방된 러시아 요원 수십명이 일본에 다시 나타났다”고 보도했다. 이 신문은 이번 사태가 영국·이탈리아·일본이 공동 개발 중인 6세대 전투기 사업(GCAP) 보안 우려로 이어질 수 있다고 지적했다.



한국산 부품도 러시아 무기에 사용됐다는 의혹이 제기됐다. 우크라이나 군정보국이 운영하는 데이터베이스 ‘전쟁과 제재’를 보면 한국산 부품이 러시아 무기 제작에 쓰인 것으로 나타났다. 지난해 5월 격추한 러시아 신형 순항미사일 S8000 반데롤에서 한국 업체가 만든 부품이 발견됐다. 이 부품들은 제3국을 통해 러시아로 흘러 들어갔거나 다른 용도로 정식 수입한 것을 무기 제작에 활용한 것으로 추정된다.

