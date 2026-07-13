‘평균 64세’ 고령화…괜찮나요? 미 상원

그레이엄 급사·매코널 건강 이상…직무 불가능 때 대처 방안 없어 200년 이상 관련 제도 못 만들어…세대교체 요구 맞물려 다시 논란

린지 그레이엄 공화당 상원의원이 급사하고 미치 매코널 상원의원이 건강 이상으로 의정활동을 중단하며 미국 상원의 고령화와 제도 공백이 다시 논란이 되고 있다.



도널드 트럼프 대통령의 최측근인 그레이엄 의원은 지난 11일(현지시간) 71세를 일기로 별세했다. 워싱턴포스트(WP)는 검시관실의 예비 조사 결과 사인이 대동맥 박리증으로 나타났다고 보도했다.



매코널 의원(84)은 지난달 자택에서 쓰러져 병원에 이송됐지만 한 달 가까이 정확한 경위를 공개하지 않고 있다. 그는 12일 성명을 통해 “자택에서 넘어져 잠시 의식을 잃었으며 폐렴 치료를 받았다”고 밝혔다.



WP에 따르면 현재 119대 의회는 미국 역사상 세 번째로 평균연령이 높다. 상원의원 평균연령은 64세, 하원의원은 58세다. 평균연령 1~3위 의회는 모두 2017년 이후 출범했다.



의원 재임 기간도 크게 늘었다. 1800년대 중반에는 의원직이 평생 직업이 아닌 일시적 공직으로 여겨져 상원의원 평균 재임 기간은 3~5년에 불과했다. 현재는 11년에 이른다.



전문가들은 현직 프리미엄이 이런 현상을 키웠다고 분석한다. 재임 기간이 길어질수록 연공서열이 높아지고 위원장직 등 핵심 보직을 맡게 되면서 지역구에 예산을 유치하고 정치적 영향력을 확대할 수 있기 때문이다.



문제는 건강 이상으로 직무 수행이 어려워졌을 때 대처할 제도가 없다시피 한 점이다. 상원의원직은 임기 만료, 사망, 사퇴, 제명의 사유가 아니면 상실되지 않는다. 의원이 장기간 의식을 잃은 상태이거나 직무를 수행하지 못해도 직위를 박탈하거나 대체하도록 하는 규정이 없고 건강 상태를 공개할 의무도 없다.



WP는 “연방의원은 법에 따라 거래한 주식은 공개해야 하지만, 건강 상태나 직무 수행 능력, 의식 여부는 물론, 역사상 한 사례에서는 생존 여부조차 공개할 의무가 없었다”고 지적했다.



건강 상태 공개 의무나 직무 수행 불능 시 처리 절차를 마련할 권한은 상원의원들에게 있지만, 그 규칙의 적용 대상도 의원들이다. WP는 이 같은 이해충돌 구조 역시 상원이 200년 넘도록 관련 제도를 만들지 못한 배경이라고 짚었다.



다만 직무 수행 불능 여부를 판단하는 제도를 도입하더라도 상대 당이나 당내 경쟁자에 의해 정치적으로 악용될 가능성이 있다는 우려도 있다.



미국 유권자들 사이엔 세대교체 요구도 커지고 있다. 조 바이든 전 대통령의 고령 논란 이후 민주당 유권자들이 고령의 기성 정치인보다 젊은 후보를 선호하는 경향이 뚜렷해졌다는 분석이 나온다. 실제 경합 지역 민주당 상원 후보들의 평균연령은 2018년 63세에서 현재 40대 중반으로 낮아졌다.



그레이엄 의원의 사망은 트럼프 행정부의 국정 운영에도 영향을 미칠 것으로 전망된다. 트럼프 집권 1·2기를 통틀어 의회 내에서 가장 강력한 우군이었다. 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁 비용 등을 충당하기 위해 의회에 요청한 876억달러(약 131조원) 규모의 추가 국방 예산안 처리도 그레이엄 의원의 공백으로 더욱 힘겨운 싸움이 될 것으로 보인다.



공화당은 중간선거를 넉 달 앞두고 사우스캐롤라이나 상원 후보를 새로 선출해야 한다. 5선에 도전하던 그레이엄 의원이 공화당 경선에서 압도적 승리를 거둔 만큼 눈에 띄는 대안이 부재한 상황이다.

