공습·보복, 멈추지 않는 포성…미·이란 확전 위기

미, 일주일 새 다섯 차례 공습 단행 이란, “MOU 위반” 연이틀 보복전

호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 무력 충돌이 며칠째 이어지며 중동 전역을 흔들고 있다. 미군은 12일(현지시간) 밤에 이어 13일에도 이란 주요 거점을 타격했고, 이란은 바레인과 요르단 등 주변국 공습을 이틀 연속 단행했다.



이란 국영 IRNA통신에 따르면 13일 오후 남서부 후제스탄주 아바단 3곳에 발사체가 떨어지며 연쇄 폭발이 발생해 최소 2명이 숨지고 1명이 다쳤다. 이란 측은 이번 공격의 배후로 미국을 지목했다. 미군의 공격은 최근 1주일 사이 다섯번째 공습이다.



앞서 미 중부사령부는 전날 엑스에 “이란에 대한 추가 공습을 마무리했다”고 밝혔다. 사령부는 “여러 지역의 수십 개 목표물을 타격했다”며 이번 공격이 호르무즈 해협을 통과하는 국제 선박에 대한 이란의 공격 능력 약화를 위한 것이라고 설명했다. 사령부는 이번 공습이 “군 통수권자가 이란군에 책임을 묻기 위해 공습을 지시했다”고 밝혔다.



이란은 대규모 보복에 나섰다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 전날에 이어 쿠웨이트와 바레인, 요르단, 오만 등 주변국 내 미군 시설을 겨냥해 미사일과 무인기(드론) 공격을 했다. 요르단과 쿠웨이트는 이란 미사일을 격추했다고 밝혔다. 바레인은 주민들에게 대피 명령을 했다.



이란 외교부는 성명을 내고 “휴전 협정 체결 이후 불과 25일밖에 지나지 않았는데 미국 정부는 해당 협정의 거의 모든 조항을 위반했다”며 충돌의 책임을 미국에 돌렸다. 또 미국에 자국 영토를 활용하게 한 걸프 국가들에 대해서는 “합법적인 표적으로 간주하겠다”고 밝혔다. .



국제사회에서는 이번 충돌이 확전으로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 엑스에 “모든 군사 작전을 중단해야 한다”며 “전면적 무력 충돌로 되돌아가는 것은 역내 주민과 국제 평화·안보, 세계 경제에 재앙적 결과를 초래할 것”이라고 밝혔다. 중재국인 파키스탄도 미국과 이란에 종전 양해각서(MOU)를 준수하라고 촉구했다.



한편 호르무즈 해협의 현재 상황에 대해서는 미국과 이란의 입장이 엇갈리고 있다. 혁명수비대는 12일 해협 재봉쇄를 공식 선언했으나 트럼프 대통령은 NBC에 “호르무즈는 열려있다”며 이를 부인했다.

